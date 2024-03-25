Детский омбудсмен наградила подростков, спасавших людей в «Крокусе»

Два подростка, помогавшие эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта, получили благодарственные письма из рук уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает RT.

Омбудсмен вручила награды за «самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим» 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскому.

«Представляете, толпа 100 человек? Ты же должен как-то их всех собрать и сказать: пошли», — отметила Львова-Белова.