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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Детский омбудсмен наградила подростков, спасавших людей в «Крокусе»

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    Два подростка, помогавшие эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта, получили благодарственные письма из рук уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает RT.

    Омбудсмен вручила награды за «самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим» 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскому.

    «Представляете, толпа 100 человек? Ты же должен как-то их всех собрать и сказать: пошли», — отметила Львова-Белова.

    Как сообщает РБК, Халилов работает в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл», куда 22 марта ворвалась вооруженная группа людей, открыла стрельбу по людям и подожгла помещение зала. По словам подростка, ему удалось спасти около 100 человек, направляя их в комплекс «Крокус Экспо» — он входит в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити».

    Артем Донской также работал в тот день в гардеробе. По его словам, когда раздались первые выстрелы, посетители побежали к служебному выходу, где был тупик. Однако сотрудники гардероба подождали посетителей и сопроводили их к аварийному выходу. «Было очень жалко и страшно за людей, которые находились там или погибли там», — рассказал Артем.

    Вечером 22 марта, за несколько минут до начала выступления группы «Пикник», четверо вооруженных мужчин ворвались в зал Crocus City Hall, начали стрелять в посетителей и затем подожгли здание. Утром 23 марта подозреваемые были задержаны. Согласно данным ФСБ, за терактом стоят 11 человек, из которых четверо являются непосредственными исполнителями — они находятся под арестом. По информации МЧС, в результате теракта погибли 137 человек, 182 человека ранены.

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    Крокус Сити ХоллТерактМария Львова-БеловаНаграждение
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