В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей на участке от проспекта Просвещения до Шостаковича

В Выборгском районе завершили ремонт трамвайных путей на участке от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича, — сообщила пресс-служба правительства Петербурга 24 марта. По привычным маршрутам теперь ходят трамваи № 21 и № 55 .



На отремонтированном участке уложили шпалы и рельсы повышенной прочности. Ожидается, что они дольше прослужат и позволят вагонам двигаться быстрее. На остановках установили более высокие пешеходные площадки для удобства маломобильных групп горожан.



Восстановить благоустройство, поврежденное ремонтными работами, планируют с наступлением устойчивых теплых температур.

