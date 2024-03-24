В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей на участке от проспекта Просвещения до Шостаковича

В Выборгском районе завершили ремонт трамвайных путей на участке от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича, — сообщила пресс-служба правительства Петербурга 24 марта. По привычным маршрутам теперь ходят трамваи
На отремонтированном участке уложили шпалы и рельсы повышенной прочности. Ожидается, что они дольше прослужат и позволят вагонам двигаться быстрее. На остановках установили более высокие пешеходные площадки для удобства маломобильных групп горожан.
Восстановить благоустройство, поврежденное ремонтными работами, планируют с наступлением устойчивых теплых температур.
Участок от проспекта Просвещения до улицы Энгельса был перекрыт с 3 марта. По плану ремонт должен был завершиться 23 марта, но все работы удалось закончить на два дня раньше, — отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
В Выборгском же районе начался ремонт трамвайных путей на участке Проспекта просвещения от проспекта Культуры до Светлановского. Движение на нём перекрыто до 9 апреля, изменены маршруты автобусов
Всего в Петербурге за 2024 год планируют отремонтировать 22 километра трамвайных путей в Центральном, Невском, Василеостровском, Выборгском и Калининском районах. На это заложено четыре миллиарда рублей из городского бюджета.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о планах городских властей на ограничение движения из-за ремонта трамвайных путей и коммуникаций.