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    Футболист Робиньо будет сидеть в бразильской тюрьме за групповое изнасилование

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    Футболист Робиньо, бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии, приговорённый в 2022 году к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование, будет отбывать наказание в Бразилии. Об этом сообщает 21 марта издание L'Équipe.

    Бразилец, по данным источника, участвовал в групповом изнасиловании 23-летней девушки в одном из клубов Милана в 2013 году. Из Италии он уехал на родину и скрывался там от правосудия. Конституция Бразилии не допускает экстрадиции своих граждан.

    19 января 2022 года Кассационный суд Италии утвердил приговор — 9 лет. После этого Италия потребовала от Бразилии, чтобы он отбывал наказание в своей стране, раз уж он не может быть экстрадирован. Бразильские власти согласились ради сохранения дипломатических отношений с Италией.

    Робиньо — двукратный чемпионом Испании в составе мадридского «Реала», чемпион Италии в составе «Милана». Со сборной Бразилии он в 2007 году получил трофей Кубка Америки.

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    ФутболИзнасилованиеСудБразилия
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