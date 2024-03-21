Футболист Робиньо будет сидеть в бразильской тюрьме за групповое изнасилование

Футболист Робиньо, бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии, приговорённый в 2022 году к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование, будет отбывать наказание в Бразилии. Об этом сообщает 21 марта издание L'Équipe.



Бразилец, по данным источника, участвовал в групповом изнасиловании 23-летней девушки в одном из клубов Милана в 2013 году. Из Италии он уехал на родину и скрывался там от правосудия. Конституция Бразилии не допускает экстрадиции своих граждан.

19 января 2022 года Кассационный суд Италии утвердил приговор — 9 лет. После этого Италия потребовала от Бразилии, чтобы он отбывал наказание в своей стране, раз уж он не может быть экстрадирован. Бразильские власти согласились ради сохранения дипломатических отношений с Италией.