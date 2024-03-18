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    СМИ сообщили о смерти короля Великобритании. Новость оказалась фейком

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    25 комментариев

    Король Великобритании Карл III жив, продолжает исполнять рабочие обязанности. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

    «Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в канцелярии короля.

    Днем в понедельник в крупных telegram-каналах, в том числе средств массовой информации, появились сообщения о смерти британского короля со ссылкой на Букингемский дворец. Однако в это в время ни на сайте дворца, ни в его официальных соцсетях таких сообщений не было. Информация отсутствовала и у крупных британских и мировых СМИ.

    В феврале 2024 года Букингемский дворец официально подтвердил онкологию у Карла III. На период лечения монарх перестал появляться на публике, но продолжил исполнять государственные обязанности, работая с документами. По информации Daily Express, правительство уже разработало план на случай смерти короля. Операция получила название «Менайский мост».

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    Комментарии 25

    Гость18 Мар 2024 в 18:15
    Смерть человека - всегда горе!!
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 17:37
    "кстати что там с Кейт Миддлтон? нашлась?"
    +2−0
    Гость18 Мар 2024 в 17:32
    Конечно, все скорбят, что это фейк.
    Елизавету у нас уважали. А вот его-никогда.
    +0−0
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