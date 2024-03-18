СМИ сообщили о смерти короля Великобритании. Новость оказалась фейком

Король Великобритании Карл III жив, продолжает исполнять рабочие обязанности. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.
«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — сообщили в канцелярии короля.
Днем в понедельник в крупных telegram-каналах, в том числе средств массовой информации, появились сообщения о смерти британского короля со ссылкой на Букингемский дворец. Однако в это в время ни на сайте дворца, ни в его официальных соцсетях таких сообщений не было. Информация отсутствовала и у крупных британских и мировых СМИ.
В феврале 2024 года Букингемский дворец официально подтвердил онкологию у Карла III. На период лечения монарх перестал появляться на публике, но продолжил исполнять государственные обязанности, работая с документами. По информации Daily Express, правительство уже разработало план на случай смерти короля. Операция получила название «Менайский мост».