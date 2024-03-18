Про Грааль, меч Тамерлана и Иисуса Христа. Причудливые миры экс-депутата Севенарда

Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из «Музея Грааля» посетители выходят слегка очумевшие. Даже атеистам хочется навестить церковь. Хотя экспозиция способна стать кладезем идей для создателей фильмов и сериалов в жанре фэнтези, а может, триллеров. То, что мы видим на экранах, в подметки не годится мирам, собранным в двух комнатках полуподвального помещения на Гагаринской. Чтобы расширить горизонты, «Фонтанка» после знакомства с экспозицией поговорила с легендарным владельцем музея Константином Севенардом.



Справка

Константин Севенард — сын Юрия Севенарда, известного петербургского строителя, которого называют «отцом дамбы», депутата Государственной думы из фракции КПРФ двух созывов. В 1998 году младший Севенард становится депутатом Законодательного собрания Петербурга, а в 2002-м — депутатом Государственной думы. После завершения политической карьеры занимается строительным бизнесом. Самую большую известность снискал во время поиска клада в особняке Матильды Кшесинской на правах ее внучатого племянника и потомка Николая II. После выхода в свет фильма «9 рота» много выступал в СМИ о «похождениях бравого офицера Севенарда под засекреченными именами». Фильм «Матильда» стал поводом для рассказов о связи Матильды Кшесинской и Николая II и родстве с императором. С тех пор в его биографии появились новые семейные подробности. Полтора года назад он объединил все свои теории в одном месте — «Музее Грааля». Здесь собраны артефакты из мира Константина Севенарда. Близкое родство с российским императором — цветочки. Берите выше — род Севенардов начинается от Иисуса Христа.



Меч из «железа 100-процентной пробы»

По версии создателя и владельца «Музея Грааля», Иисус Христос, снятый с креста, не вознесся, а добрался с Марией Магдалиной до земель готов, которые простирались до нынешних украинских и российских территорий. И было у него три сына. От одного из них пошла королевская династия Меровингов, она продолжилась фамилией Богарне, прямыми потомками которых стали Севенарды.

Главные артефакты музея — меч Тамерлана / Александра Невского и святой Грааль. В самом музее представлены копии — мало ли что. Константин Севенард говорит: «Зато здесь ножны оригинальные, владимирские, XII века. Они сами по себе большая ценность. Меч и Грааль мы в сейфе храним, чтобы не искушать».



Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Меч в музее — точная копия меча Александра Великого из «железа 100-процентной пробы», уверяет Константин Севенард. Готы нашли захоронение Александра в Африке, достали меч, перековали и поместили в Беловодье — в версии Константина Севенарда это сакральный центр на плато Кара-Тур, на границе Кыргызстана с Таджикистаном. История меча сильно запутана, к нему имели отношение готы, сэр Персиваль (почему-то он же Ланселот), Тевтонский орден, русский князь Андрей Боголюбский и его брат Всеволод и еще много персонажей. В итоге меч попал к Александру Невскому и хранился, оказывается, в крепости Копорье до вторжения Тамерлана на русские земли. По музейной версии, за мечом в крепость приезжал Гитлер. Но не нашел его, потому что за 6 веков до его визита в Копорье орудием завладел Тамерлан. А потом — багдадские воры.



В 2002 году, когда американская армия вторглась на территорию Ирака, Константин Севенард в составе делегации депутатов Государственной думы приехал в Багдад. Там в магазине холодного оружия выбрал себе самый простой клинок — денег было мало. Владелец магазина рассказал историю клинка, не хотел его продавать, но «учитывая просьбу, которая звучала как приказ, от президента Ирака, отдал за символическую плату».



Меч длиной около 50 сантиметров, выглядит не очень солидно для личностей, которым он как бы принадлежал. Но его владелец объясняет корреспонденту «Фонтанки», что короткие мечи предназначены для ближнего боя, такие были, например, у римлян, гладиусами назывались.



Грааль из карельского мрамора и его хранители

Мраморный кубок (Грааль), по семейному преданию, передавался из поколения в поколение начиная с рода Меровингов. Его сделал сам Иисус — скопировал форму с огромной чаши, которую увидел в Голубиной книге. Иисус добрался до побережья Белого моря, где представитель инопланетной цивилизации Аполлон Феб вырезал книгу из выступа кварцевой скалы. Кубок передавался от старшего сына Иисуса через его потомков, одним из них был Максимилиан Севенард, он же граф де Ла Фер. Из семейных рассказов Константин знает, что во Франции его предок подружился с Александром Дюма и писатель сделал его сначала героем «Трех мушкетеров», а позже — романа «Учитель фехтования».



Николая Севенарда, сына графа де Ла Фер и следующего хранителя Грааля, в семье называют первым и последним герцогом Крыма. Это еще одна легендарная личность. Массандровский дворец построил вовсе не князь Воронцов, а он, Николай Максимилианович Севенард. Крым при нем был Готским герцогством. Но популярность герцогства не нравится Александру III , Севенарда убивают, а его беременную вдову принудительно выдают замуж за графа Толстого. Так что писатель Алексей Толстой — тоже из Севенардов. Если что, все исторические данные о существовании герцогства Крым «стерты».

В описании к артефактам музея рассказывается о готском предании: когда в одних руках соединится меч Александра и Грааль Иисуса, а в теле этого человека — гены, идущие от Иисуса и Александра Великого, наступит царство Божье на земле. Вот бы Константину Севенарду — гены Александра Великого, всё остальное у него есть.



В год консультировал отца, в 6 лет стал разведчиком

Константин Севенард «в раннем детстве помнил ранее прожитые жизни, в том числе и в Древнем Египте». Он родился в Асуане, когда его родители-инженеры строили Асуанскую ГЭС. «В год начал говорить, причем мой словарный запас был достаточен, чтобы моему отцу <…> попытаться объяснить, что египтяне обрабатывали камни, пока те сохраняли пластичность, еще до их омоноличивания». Сомневаетесь? Константин Юрьевич продолжает: «Я помню момент рождения: это в немецком госпитале было, в Асуане: женщины в халатах — две медсестры, африканки. Помню, был жутко злой, когда туго запеленали: подумал, ни фига себе, лучше я отключусь, чем терпеть это все. Когда был маленьким ребенком — меньше года, в пустыне уполз от старшего брата и меня скорпион укусил. Нашли за барханами, я был весь опухший, синий».



По словам Севенарда, объяснение годовалым ребенком процесса работы с камнем — не самый яркий эпизод детства. Интереснее то, что будучи 8-летним мальчиком, он принимал участие в серьезных решениях на строительстве Нурекской ГЭС: «В Таджикистане про это знают. Ко мне руководство Таджикистана очень доброжелательно относится. На открытии музея был генеральный консул страны».

Рассказывать ранее озвученную историю о спецподготовке в секретной школе для детей и подростков КГБ с 6 лет Севенард не захотел: «То, что дети эксплуатируются в разных ситуациях разными спецслужбами, не секрет, но все-таки я комментировать не буду. Да, кому-то пришло в голову использовать то, что я имел мозг и психику не ребёнка, хотя был ребёнком по сути. Свои способности я объяснял тем, что помню прошлую жизнь, и эта память сохранялась, и опыт сохранялся действительно. Но эксплуатация детей, да еще в военных целях, — это, наверное, неправильно».



Беседка Кшесинской — вентиляционная шахта царского метро

Экс-депутат Госдумы Константин Севенард в начале 2000-х заявил, что надо искать клад прабабки, русской балерины Матильды Кшесинской. Став депутатом Госдумы, писал официальные письма в Минкульт о необходимости проведения раскопок на территории особняка. «Меня динамили. Делали вид, что вот еще чуть-чуть, а когда я перестал быть депутатом, отказали».

К поиску клада, напомним, приобщился и Андрей Константинов с участием НТВ. Копала компания, нанятая Константином Севенардом: «Первый слой сняли, убедились, что там есть котлован. Это в нашу пользу, значит, там что-то есть». Аргумент: «В семье рассказывали, что для обеспечения порядка после Февральской революции в особняк въехала рота самокатчиков временного правительства. Под видом офицеров и солдат этой роты туда вселились брат Матильды Кшесинской, Иосиф, и друзья, в их числе князь Сергей Михайлович. Они руководили работами по укрыванию тайника. Тогда грунтовые воды были гораздо глубже, еще работало питерское метро, уровень вод был на 15 метров ниже, всё сухо было в центре».

Разговор от клада плавно перетекает к рассказу о подземных сооружениях.

— Вы, конечно, не знаете, что в Петербурге — самое древнее метро в Европе и в мире. Видели беседку в особняке Кшесинской? Это верхушка вентиляционной шахты этого метро: один туннель идет в Петропавловку, другой — под особняком Бранта, дальше — подземные склады. Под этим сквером, — Севенард кивает на сквер напротив «Музея Грааля», — тоже холодные склады, и таких десятки по Петербургу. При Александре I это начали строить, он готовился к осаде во время войны с Наполеоном, воду, продовольственный запас надо было хранить в холоде, поэтому создавались такие мощные подземные сооружения.

О туннелях и метро, как выяснилось, знает давно, поскольку он из «старой питерской династии, общался с родными и с иммиграцией общался, документы смотрел, когда депутатом Госдумы был».



«Туннель под Невой, построенный еще при царе, со стороны Фонтанки идет и выходит как раз где-то напротив особняка Кшесинской, где развилка. Кстати, в 1991-м в вентшахте, что расположена в беседке, остатки лифта я видел лично, поскольку у меня там рота стояла в дни путча (по версии Севенарда, в августе 1991-го он командовал ополчением и предотвратил в Петербурге кровопролитие — Прим. ред.)».

В 1918 году решением Совета народных комиссаров всё затопили, а входы-выходы замуровали, потому что затопленным метро пользовались белогвардейские элементы на лодочках, зная расположение.

Матильда Кшесинская и американский ленд-лиз

Константин Севенард заявил, что он потомок Николая II, в 2003 году, но громче всего это зазвучало после выхода фильма «Матильда». История этого родства описывалась много раз. Если коротко, то последний император якобы никогда не разрывал связь с балериной, в 1911 году у них родилась дочь Целина, которая воспитывалась в семье брата Кшесинской, Иосифа. Впоследствии она вышла замуж за Константина Севенарда — деда Константина Юрьевича.



Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владелец Грааля рассказывает удивительные истории о том, как нашел документы в склепе на Варшавском кладбище, не только доказывающие, что он правнук императора, но и включающие указ Николая I I от 7 июня 1917 года : отречения от престола не было, он остается полноправным правителем России и делает наследницей трона и своей наследницей жену Матильду Кшесинскую, с которой обвенчался. Среди документов — два сертификата Федерального резервного банка США на огромное количество золота: 3200 тонн и 1600 тонн . Еще там был документ о признании дочери, «договор на нескольких листах за подписью императора Николая I I, кого-то из Ротшильдов и президента США Вильсона». Документы Севенард передал в КГБ, а копии, что себе оставил, украли.



Именно на эти деньги, уверен Константин Севенард, во время войны американцы поставляли всё необходимое по ленд-лизу: «Кшесинская в письме пишет, что вынуждена была распределить 40% на Россию, 60% — на Великобританию, потому что ее шантажируют жизнью родных».

Откуда золото для ФРС? Голубиная книга открыла тайну Николаю Гумилеву и Алексею Толстому

Тут речь о неизвестных страницах в биографиях Николая Гумилева и Алексея Толстого. Они нашли Голубиную книгу, перевели ее и узнали, что на островах Белого моря — Русский и Немецкий кузов — есть два готских скальных храма с золотом. Нашли в этих храмах изделия Рима и Греции, а также большие золотые шары. Богатство они отдали Николаю II , он якобы использовал его на развитие промышленности и на финансирование Первой Балканской войны в 1913 году . Оставшееся золото собирался отправить в США в качестве уставного капитала в ФРС. Но не успел.



Биографы Гумилева и Толстого пропустили этот факт, но Севенард узнал об этом из дневников Матильды Кшесинской: «Их обнаружили в тайнике (сбоку от печной трубы), когда делали ремонт к 70-летию со дня Октябрьской революции. Мне о них бабушка рассказывала. Спрятала их не Матильда, а ее друзья, когда она уже уехала. Ей-то надо было заниматься поручением Николая — выполнять условия договора о создании ФРС: забрать золотой запас и вывезти во Владивосток — только у нее были документы, подтверждающие, что она наследница, что имеет право».



Всё, что было в тайнике (дневники, картины, немного браслетов), забрал тогда ОБЭП. «Я был как раз в это время в одном из увольнений в Петербурге, зашел туда. А старший лейтенант Кузнецов говорит: «Очень кстати, с вами хотели поговорить. Вот здесь и о большом кладе написано». Я попросил полистать дневники. Я умею фотографировать взглядом и быстро читать, то есть много информации оттуда снял. И про Голубиную книгу, и про золото. Официальная история не признает существование этой книги, а я сам ее видел. Он затоплена водохранилищем Беломорской ГЭС, мы спускались туда в специальном снаряжении и видели текст с иероглифами и рунами».



Подполковникам верят на слово

В современной части экспозиции музея на трех фотографиях — военнослужащие в Афганистане. Это и всё, что осталось у Константина Севенарда от участия в боях во всех горячих точках 1980–1990-х годов. В его официальной биографии никогда не было ни слова о героизме. Он начал рассказывать о нем после выхода фильма «9 рота» — направил письмо в Федеральное агентство по культуре и кинематографии, в котором развенчивает историю, экранизированную Фёдором Бондарчуком, и утверждает, что высоту 3234 отстояла рота курсантов, которой командовал он. «Фонтанка» публиковала цитаты письма: «Пули сбивали меня с бруствера, и я снова поднимался на него. Поначалу это забавляло душманов, но потом кто-то выстрелил из гранатомета «Пламя» мне в голову. Граната не взорвалась и, отколов кусок кости над правым глазом, отрикошетила... Чуть позднее мне было предложено принять следующую версию событий: я заменил тяжелораненого командира, рации были повреждены в результате обстрела, мне присвоено звание Героя Советского Союза. От данной версии я отказался».



Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сегодня он говорит: «Ну, это шутка, слушайте, пули отлетали! Нет, у меня действительно крепкие кости, неоднократно были ситуации, когда пули рикошетят, то есть пуля входила, доходила до кости и меняла направление». Он подтверждает, что письмо в ФАКК реальное: «Я написал немножко в сатирической форме, дал немножко фэнтези, чуть-чуть, чтобы они могли промолчать. Я прекрасно понимал, что им нечем ответить, если эта версия из фильма была поддержана на уровне первых лиц страны. Мне, кстати, за этот бой звание Героя Советского Союза было присвоено».



«Мы говорим о 1986-м. Был еще один бой в 1988 году на той же высоте. И тоже я спасал 9-ю роту, потому что она попала в окружение. Меня дернули (я в Пушкине после ранения проходил реабилитацию), сказали, что вот ситуация такая, что вы хорошо знаете местность, 9-я рота ваша в окружении. Меня самолетом в Душанбе, оттуда вертолетом — поздно вечером оказался в штабе. Ночью договорился с вертолетчиками, нас на тросах десантировали со стороны дороги, и используя альпинистское снаряжение, по отвесной скале мы поднялись, подняли тяжелые пулеметы. И победили моджахедов — 9-я рота в этих боевых действиях особой роли не играла», — дополняет свою историю Севенард.

К 1986 году прошлогодний новобранец получил звание капитана, потом майора, в конце 1988-го он уже подполковник. Его дивизия прикрывает отход основных сил 40-й армии из Афганистана. По пути Севенард лично спасает генерала Руцкого из плена моджахедов на территории Пакистана. «Я был начальником первого отдела, мне подчинялись разведка и контрразведка. На том этапе было главным без потерь уйти из Афганистана, потому что война закончена, а никто нас отпускать не собирался. Я договорился с полевыми командирами, что нас выпустят без боя. Они сдержали слово. Как только мы перешли через перевал, наша авиация стерла в порошок все села вдоль дороги, нарушив договоренности. Я написал рапорт командованию с требованием привлечь к уголовной ответственности отдавших приказ бомбить мирных. Не знал, что его отдал Михаил Горбачев. А когда узнал, отказался отозвать рапорт. Меня уволили в чине рядового, без наград и званий». Наград за службу было много: дважды Герой Советского Союза, орден Мужества и так далее, но показать нечего.



Открыть военную тайну о своей доблести Севенарда сподвиг выход на экраны фильма — «ну, потому что это издевательство». А раз уж сказал «а», последовали откровения и про выдающуюся роль в самых разных конфликтах — от Анголы, в которой он повоевал между двукратным спасением 9-й роты в Афганистане, до Приднестровья, Югославии, Чечни. В качестве кого? «В качестве советника. Я за этот период получил больше ранений, чем за всю службу в Афганистане. Серьезно». Вот несколько цитат из интервью с Константином Севенардом:

«В Приднестровье я был представлен на офицерском собрании 14-го полка 14-й армии как офицер — там верили друг другу на слово, если человек говорит, что он Герой Советского Союза и подполковник, ему верят. После того как на военный городок было совершено нападение, офицерское собрание меня назначило временным командиром полка на период чрезвычайной ситуации, я руководил военными действиями».



«В Чечню отправился после встречи в коридорах Госдумы — [приходил к отцу] столкнулся с Львом Рохлиным. Он меня сделал своим официальным представителем по Северо-Западу в Союзе офицерских собраний. Попросил слетать в его родную дивизию, она воевала в горах Чечни. Я туда прилетел, дальше на броне ехал наверху. Удар по БТР — метров на тридцать отбросило. Чеченцы достреливали тех, кого сразу не убили. А я сказал, что за меня тысяч сорок можно попросить, они пожадничали, не стали убивать, а посадили в яму, мне удалось бежать».

«Когда был депутатом Законодательного собрания, КГБ командировало в Косово. Вместе с сербской милицией и добровольцами штурмовал аэродром Слатина, держал там оборону несколько дней. Попросил помощи у Владимира Путина, потому что «куратор» из КГБ Виктор Иванов не нашел Бориса Ельцина: «в это время в Москву все руководство НАТО прилетело, чтобы как раз на нас нажаловаться, чтобы не мешали». Помощь не пришла, и мы стали воевать там уже, не шутя, — всю группировку, которая атаковала аэродром, мы по сути уничтожили. Когда бой закончился, с флагами подошли десантники, заняли аэродром».



Чёрные трассеры Севенарда

Рядом с афганскими фото в экспозиции представлен последний проект «Долголетие». В нем Константин Севенард задействовал своих 86-летних родителей. В 2020 году он на полгода поселил их в квартиру, которую обустроили по особой технологии: всё обложили кусковым стеклом и закрыли рулонной битумной гидроизоляцией. Под кроватью сложили пачки бумаги, книги для создания сплошного экрана, уменьшающего воздействие на организм волнового потока энергии, идущего от Земли.



Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Институт биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона занимался обследованием пожилых людей в ходе эксперимента и выяснил, что состояние их организма через полгода улучшилось настолько, что женщина проходила вместо прежних ста метров по три километра самостоятельно без боли к коленях. Мужчина вместо 20 приседаний делал через полгода 60. «Оба наблюдаемых отмечают повышенный прилив энергии, связанный с положительным изменением организма в целом. Внешне помолодели на 15 лет».



Эксперимент прервала пандемия: в 2021 году родители заразились коронавирусом и умерли.

Константин Севенард говорит, что разработал эту технологию сам, по ней же построены его апарт-отель «Делакруа» на Васильевском острове и здание музея на Гагаринской улице.

«Это сенсация мирового уровня, можно, оказывается, немедицинскими методами

продлевать жизнь человека и влиять на его здоровье. В апарт-отеле мы продаем номера по обычным ценам — ничего за наше ноу-хау не берем».



Идея заключается в том, чтобы защититься от потока энергии Земли. От ее ядра, как и от Солнца, и наверное, от любой звезды, идет некий поток, он невидимый, поскольку не отражает свет. Это симбиоз некой материи и энергии, которая тоже имеет излучение. Только это не электромагнитные волны, а нечто другое, увидеть поток невозможно, но можно увидеть его тени. Помните, когда старые киноплёнки крутили в кинотеатрах, на пустых кадрах проглядывали штришки. Я назвал их черными трассерами Севенарда — ЧТС. Они и есть визуализация того самого потока, который нас убивает. Мы его видели и даже засняли, — объясняет исследователь. — Если люди уменьшают его влияние, они живут гораздо дольше».



По словам автора идеи оздоровления, в Черногории есть место, где потока почти нет. Константин Севенард вышел на него по мемуарам австрийских офицеров, с которыми ознакомился, будучи депутатом Госдумы: «Так вот, офицеры с австрийской военной базы на Балканах писали, что те, кто там долго служит, реально стали омолаживаться. Но причину не понимают. Мы нашли в подземном туннеле озеро, в чаше которого — слой карбоната кальция, защищающего от потока всё, что расположено над ним. Надо прожить там минимум 40 дней, и начнутся процессы восстановления организма».



Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Багликова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все подробности о проектах, артефактах «Музея Грааля» и трактовке их истории экс-депутат Госдумы публикует на своей странице «ВКонтакте» под именем Константин Богарне. Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

