Гололедица в Петербурге стала причиной серьезных травм. Одна из пострадавших чуть не лишилась ребенка

Дороги Петербурга покрылись скользкой наледью, что вызвало новую волну пострадавших среди жителей города. По данным «Фонтанки», за 13 января в больницы обратились как минимум 27 человек.
Среди самых частых диагнозов при падении на гололедице — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также врачи диагностируют переломы конечностей, позвоночника, таза, ушиб копчика и мягких тканей головы.
Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в больницу обратилась
С сочетанной травмой головы, груди, живота и конечностей, ушибом головного мозга и кровоизлиянием в одну из городских больниц попал
Чтобы уберечь себя от переломов и других травм на льду, читайте наш материал о том, как правильно падать.