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    Гололедица в Петербурге стала причиной серьезных травм. Одна из пострадавших чуть не лишилась ребенка

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    Дороги Петербурга покрылись скользкой наледью, что вызвало новую волну пострадавших среди жителей города. По данным «Фонтанки», за 13 января в больницы обратились как минимум 27 человек.

    Среди самых частых диагнозов при падении на гололедице — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также врачи диагностируют переломы конечностей, позвоночника, таза, ушиб копчика и мягких тканей головы.

    Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в больницу обратилась 28-летняя женщина, которая упала возле своего дома 12 января, врачи зафиксировали угрозу прерывания беременности на сроке 15 недель.

    С сочетанной травмой головы, груди, живота и конечностей, ушибом головного мозга и кровоизлиянием в одну из городских больниц попал 60-летний мужчина, который, по предварительным данным, упал на льду на Суздальском шоссе.

    Чтобы уберечь себя от переломов и других травм на льду, читайте наш материал о том, как правильно падать.

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    Комментарии 29

    Гость14 Янв 2024 в 20:28
    Тошно жить на росии.....
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