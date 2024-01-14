Гололедица в Петербурге стала причиной серьезных травм. Одна из пострадавших чуть не лишилась ребенка

Дороги Петербурга покрылись скользкой наледью, что вызвало новую волну пострадавших среди жителей города. По данным «Фонтанки», за 13 января в больницы обратились как минимум 27 человек.

Среди самых частых диагнозов при падении на гололедице — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Также врачи диагностируют переломы конечностей, позвоночника, таза, ушиб копчика и мягких тканей головы.