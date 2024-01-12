    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.78eur97.54

    Дорожные камеры засняли более 10 млн нарушений ПДД в Петербурге

    1704
    11 комментариев

    За 2023 год в объективы комплексов фотовидеофиксации, работающих на дорогах Петербурга, попали более 10 миллионов нарушений ПДД. Это примерно на 1 миллион больше, чем зафиксировали в 2022 году.

    Подавляющее большинство нарушений, попавших на камеры, — 91% от всех — это превышения скорости, сообщает 12 января пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Фиксируют они также проезд на красный свет, езду по «выделенкам» для общественного транспорта, пересечение стоп-линии, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения. К концу минувшего года у шести станций метро заработали камеры, фиксирующие парковку под запрещающими знаками.

    За 2023 год в Петербурге установили более 390 новых комплексов, расширив городскую систему фиксации нарушений ПДД на 40%. В том числе новые камеры появились на семи перекрестках Невского проспекта. Едва заработав, они сразу же поймали нарушителя, разогнавшегося по Невскому до 110 км/ч. Всего в Петербурге к концу года работали 1 360 стационарных и передвижных комплексов. Несмотря на увеличения числа попавших на камеры нарушений, в ГИБДД отмечают снижение количества ДТП в городе на 3,3% по сравнению с 2022 годом. Эта тенденция сохраняется третий год: в 2021-м число аварий снизилось на 4,2%, а в 2022-м — на 16,5%, сообщают в КИС.

    Дорожные камеры устанавливают в наиболее аварийных местах Петербурга, которые определяет Госавтоинспекция. Адреса работы всех комплексов опубликованы на сайтах Городского мониторингового центра и на ГИБДД РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДДНарушения ПДД
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close