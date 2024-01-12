Дорожные камеры засняли более 10 млн нарушений ПДД в Петербурге

За 2023 год в объективы комплексов фотовидеофиксации, работающих на дорогах Петербурга, попали более 10 миллионов нарушений ПДД. Это примерно на 1 миллион больше, чем зафиксировали в 2022 году.
Подавляющее большинство нарушений, попавших на камеры, — 91% от всех — это превышения скорости, сообщает 12 января пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Фиксируют они также проезд на красный свет, езду по «выделенкам» для общественного транспорта, пересечение стоп-линии, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения. К концу минувшего года у шести станций метро заработали камеры, фиксирующие парковку под запрещающими знаками.
За 2023 год в Петербурге установили более 390 новых комплексов, расширив городскую систему фиксации нарушений ПДД на 40%. В том числе новые камеры появились на семи перекрестках Невского проспекта. Едва заработав, они сразу же поймали нарушителя, разогнавшегося по Невскому до 110 км/ч. Всего в Петербурге к концу года работали 1 360 стационарных и передвижных комплексов. Несмотря на увеличения числа попавших на камеры нарушений, в ГИБДД отмечают снижение количества ДТП в городе на 3,3% по сравнению с 2022 годом. Эта тенденция сохраняется третий год: в 2021-м число аварий снизилось на 4,2%, а в 2022-м — на 16,5%, сообщают в КИС.
Дорожные камеры устанавливают в наиболее аварийных местах Петербурга, которые определяет Госавтоинспекция. Адреса работы всех комплексов опубликованы на сайтах Городского мониторингового центра и на ГИБДД РФ.