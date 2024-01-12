Дорожные камеры засняли более 10 млн нарушений ПДД в Петербурге

За 2023 год в объективы комплексов фотовидеофиксации, работающих на дорогах Петербурга, попали более 10 миллионов нарушений ПДД. Это примерно на 1 миллион больше, чем зафиксировали в 2022 году.



Подавляющее большинство нарушений, попавших на камеры, — 91% от всех — это превышения скорости, сообщает 12 января пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Фиксируют они также проезд на красный свет, езду по «выделенкам» для общественного транспорта, пересечение стоп-линии, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения. К концу минувшего года у шести станций метро заработали камеры, фиксирующие парковку под запрещающими знаками.