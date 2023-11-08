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    За месяц число нарушений ПДД, заснятых камерами в Петербурге, выросло на полмиллиона

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    В октябре 2023 года дорожные камеры зафиксировали в Петербурге около 1,5 миллиона нарушений ПДД. Это примерно на полмиллиона случаев больше, чем было в сентябре, и на 300 тысяч больше, чем год назад.

    Подавляющее большинство зафиксированных комплексами фотовидеофиксации нарушений — по-прежнему случаи превышения скорости, сообщает 8 ноября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. Однако их доля продолжает снижаться: в октябре — 88% от всех нарушений, в сентябре было 90%, в августе они составляли 92%. Все больше камеры фиксируют другие нарушения. Так, в октябре 5% пришлось на проезд на красный свет, 3% — движение по «выделенке», 2% — пересечение стоп-линии, 1% — непристегнутый ремень. Еще менее 1% занимают такие нарушения, как проезд по обочине, движение грузовиков дальше второй полосы, несоблюдение требований знаков и разметки, а также непропуск пешеходов.

    На сегодняшний день в Петербурге работает 1 081 комплекс фотовидеофиксации нарушений: 1 037 из них стационарные и 44 передвижные. До конца года планируется еще увеличить их количество, в том числе оснастить камерами семь аварийно-опасных перекрестков Невского проспекта. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы.

    Адреса работы всех городских комплексов фотовидеофиксации публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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