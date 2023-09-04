В последний месяц лета любители погонять под камерами оторвались на петербургских дорогах

После затишья с началом летних каникул в августе дорожные камеры Петербурга снова зафиксировали около 1,2 миллиона нарушений ПДД. Такая же цифра была в мае, тогда как в июне число нарушений уже снизилось на 200 тысяч.
Подавляющее большинство зафиксированных комплексами фотовидеофиксации нарушений — это, конечно, превышения скорости. В августе 2023 года, как и в начале лета, на них пришлось 92%, сообщает 4 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. На полпроцента — до 3% — выросла доля нарушений, связанных с проездом по выделенке. Пересечение стоп-линии и проезд на красный свет занимают 2% от зафиксированных нарушений. Еще 1% приходится на проезд по обочине, движение грузовиков далее второй полосы, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и непропуск пешеходов.
В августе 2022 года камеры зафиксировали в Петербурге 900 тысяч нарушений ПДД.
На сегодняшний день в городе работают 1073 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД: 1029 стационарных и 44 передвижных. В августе новые камеры установили на 20 перекрестках. В начале августа в Петербурге также появилась первая камера, фиксирующая нарушения на трамвайных путях. До конца года новыми комплексами планируют оснастить еще семь аварийно-опасных перекрестков Невского проспекта. На пересечениях с Литейным проспектом, Думской улицей, набережной канала Грибоедова и улицей Марата уже начали прокладывать кабели в канализацию. В ближайшее время начнутся земляные работы на перекрестках с Большой Конюшенной и на Литейном.