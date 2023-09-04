В последний месяц лета любители погонять под камерами оторвались на петербургских дорогах

После затишья с началом летних каникул в августе дорожные камеры Петербурга снова зафиксировали около 1,2 миллиона нарушений ПДД. Такая же цифра была в мае, тогда как в июне число нарушений уже снизилось на 200 тысяч.



Подавляющее большинство зафиксированных комплексами фотовидеофиксации нарушений — это, конечно, превышения скорости. В августе 2023 года, как и в начале лета, на них пришлось 92%, сообщает 4 сентября пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. На полпроцента — до 3% — выросла доля нарушений, связанных с проездом по выделенке. Пересечение стоп-линии и проезд на красный свет занимают 2% от зафиксированных нарушений. Еще 1% приходится на проезд по обочине, движение грузовиков далее второй полосы, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и непропуск пешеходов.