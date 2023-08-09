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    Первая камера для фиксации нарушений ПДД на трамвайных выделенках появилась в Петербурге

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    Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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    В Петербурге установили первую камеру, которая будет фиксировать нарушения ПДД на выделенных трамвайных путях. Она появилась на одном из перекрестков Калининского района.

    Новой камерой обзавелся перекресток Политехнической улицы и улицы Гидротехников, где проходит маршрут трамвая № 55, сообщает 9 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Она фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для трамвая.

    Фотоматериалы с камеры в режиме реального времени поступают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Петербурга и области. За пересечение дорожной разметки 1.2, обозначающей край проезжей части, и заезд на выделенные трамвайные пути, согласно 12.15 КоАП РФ, полагается штраф в 1 500 рублей.

    Трамвайный маршрут № 55 входит в перечень 15 скоростных линий, которые планируется организовать по программе развития ГУП «Горэлектротранс». До конца 2028 года его, а также маршруты №№ 6, 18, 27, 36, 47, 52, 60, 100, 7, 9, 23, 25, 49 и 58 собираются ускорить, модернизировав светофоры, изменив организацию движения, оптимизировав остановки. Трамвайные пути планируется обособить и установить камеры фиксации правонарушений.

    Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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    ПетербургТрамваиКамеры фиксации нарушений ПДД
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