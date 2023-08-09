Первая камера для фиксации нарушений ПДД на трамвайных выделенках появилась в Петербурге

В Петербурге установили первую камеру, которая будет фиксировать нарушения ПДД на выделенных трамвайных путях. Она появилась на одном из перекрестков Калининского района.

Новой камерой обзавелся перекресток Политехнической улицы и улицы Гидротехников, где проходит маршрут трамвая № 55, сообщает 9 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Она фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для трамвая.