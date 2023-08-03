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    Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга

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    Два десятка оживленных перекрестков в Петербурге в ближайшее время обзаведутся новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них уже завершают пуско-наладочные работы для ввода камер в эксплуатацию, сообщают 3 августа в пресс-службе городской администрации.

    Сейчас на дорогах Петербурга за соблюдением ПДД следят 990 комплексов фотовидеофиксации: 946 стационарных и 44 передвижных. В 2023 году их количество превысит 1200. Комплексы устанавливают в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Проект реализуют вместе с УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все адреса, где работают комплексы, публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

    Новые камеры появятся на следующих перекрестках:

    • проспект Энгельса — проспект Просвещения;
    • проспект Энгельса — проспект Луначарского;
    • 2-й Муринский проспект — Институтский проспект;
    • проспект Просвещения — Светлановский проспект;
    • Дачный проспект — бульвар Новаторов;
    • бульвар Трудящихся — улица Веры Слуцкой;
    • Павловская улица — улица Братьев Радченко;
    • улица Ижорского Батальона — Тверская улица;
    • Индустриальный проспект — Ириновский проспект;
    • Индустриальный проспект — проспект Ударников;
    • Индустриальный проспект — проспект Энтузиастов;
    • Индустриальный проспект — улица Передовиков — Хасанская улица — Российский путепровод;
    • Заневский проспект — проспект Энергетиков;
    • проспект Маршала Жукова — улица Маршала Казакова;
    • Коломяжский проспект — Богатырский проспект;
    • Ленинский проспект — площадь Конституции;
    • улица Коллонтай — проспект Солидарности;
    • проспект Большевиков — улица Дыбенко;
    • Вербная улица — Афонская улица;
    • улица Оптиков — Планерная улица.

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДД
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