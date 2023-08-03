Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга

Два десятка оживленных перекрестков в Петербурге в ближайшее время обзаведутся новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них уже завершают пуско-наладочные работы для ввода камер в эксплуатацию, сообщают 3 августа в пресс-службе городской администрации.
Сейчас на дорогах Петербурга за соблюдением ПДД следят 990 комплексов фотовидеофиксации: 946 стационарных и 44 передвижных. В 2023 году их количество превысит 1200. Комплексы устанавливают в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Проект реализуют вместе с УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все адреса, где работают комплексы, публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.
Новые камеры появятся на следующих перекрестках:
- проспект Энгельса — проспект Просвещения;
- проспект Энгельса — проспект Луначарского;
- 2-й Муринский проспект — Институтский проспект;
- проспект Просвещения — Светлановский проспект;
- Дачный проспект — бульвар Новаторов;
- бульвар Трудящихся — улица Веры Слуцкой;
- Павловская улица — улица Братьев Радченко;
- улица Ижорского Батальона — Тверская улица;
- Индустриальный проспект — Ириновский проспект;
- Индустриальный проспект — проспект Ударников;
- Индустриальный проспект — проспект Энтузиастов;
- Индустриальный проспект — улица Передовиков — Хасанская улица — Российский путепровод;
- Заневский проспект — проспект Энергетиков;
- проспект Маршала Жукова — улица Маршала Казакова;
- Коломяжский проспект — Богатырский проспект;
- Ленинский проспект — площадь Конституции;
- улица Коллонтай — проспект Солидарности;
- проспект Большевиков — улица Дыбенко;
- Вербная улица — Афонская улица;
- улица Оптиков — Планерная улица.