Новые дорожные камеры появятся на 20 перекрестках Петербурга

Два десятка оживленных перекрестков в Петербурге в ближайшее время обзаведутся новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них уже завершают пуско-наладочные работы для ввода камер в эксплуатацию, сообщают 3 августа в пресс-службе городской администрации.



Сейчас на дорогах Петербурга за соблюдением ПДД следят 990 комплексов фотовидеофиксации: 946 стационарных и 44 передвижных. В 2023 году их количество превысит 1200. Комплексы устанавливают в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Проект реализуют вместе с УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все адреса, где работают комплексы, публикуются в открытом доступе на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.