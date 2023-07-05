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    Летние каникулы уменьшили количество лихачей под камерами Петербурга

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    В июне дорожные камеры зафиксировали в Петербурге порядка 1 миллиона нарушений ПДД. Их число росло месяц с начала года, но в первый месяц лета снизилось по сравнению с маем на 200 тысяч.

    Самым частым нарушением ПДД, которое фиксировали комплексы фотовидеофиксации, традиционно было превышение скорости. В июне на него пришлось 92% случаев, сообщает 5 июля пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Это самый маленький процент за все месяцы 2023 года. Число же прочих нарушений, напротив, выросло. Среди них вперед вырвалось движение по выделенной полосе для общественного транспорта — 2,5%. По 2% пришлось на проезд на красный и пересечение стоп-линии. Еще менее 1% заняли такие нарушения, как проезд грузовиков далее второй полосы, движение по обочине и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

    Сейчас за водителями в Петербурге следят 990 комплексов фиксации нарушений ПДД: 946 стационарных и 44 передвижных. Адреса работы всех камер публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДД
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    Комментарии 1

    Батарейкин05 Июл 2023 в 13:18
    Камеры на другие нарушения у нас практически отсутствуют
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