В сентябре петербургские водители стали меньше гонять под камерами и больше ездить на красный

Дорожные камеры за сентябрь зафиксировали в Петербурге около 1 миллиона нарушений ПДД. Это примерно на 200 тысяч случаев меньше, чем было в августе. При этом самым частым нарушением после превышения скорости стал проезд на красный свет.



На превышения скорости в первом месяце осени пришлось 90% нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации в Петербурге, сообщили 5 октября в пресс-службе комитета по информатизации и связи. Месяцем ранее любители погонять получили 92% «писем счастья». На втором месте оказался проезд на красный, на который пришлось 4% случаев. Месяцем ранее это нарушение было на третьем месте, чаще водители ездили по выделенным полосам. В сентябре же на «выделенку» и пересечение стоп-линии пришлось по 2% от всех нарушений. Еще 1% заняли несоблюдение требований знаков и разметки и менее 1% пришлось на езду по обочине, движение грузовиков дальше второй полосы, непристегнутый ремень безопасности и непропуск пешеходов.