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    В сентябре петербургские водители стали меньше гонять под камерами и больше ездить на красный

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    Дорожные камеры за сентябрь зафиксировали в Петербурге около 1 миллиона нарушений ПДД. Это примерно на 200 тысяч случаев меньше, чем было в августе. При этом самым частым нарушением после превышения скорости стал проезд на красный свет.

    На превышения скорости в первом месяце осени пришлось 90% нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации в Петербурге, сообщили 5 октября в пресс-службе комитета по информатизации и связи. Месяцем ранее любители погонять получили 92% «писем счастья». На втором месте оказался проезд на красный, на который пришлось 4% случаев. Месяцем ранее это нарушение было на третьем месте, чаще водители ездили по выделенным полосам. В сентябре же на «выделенку» и пересечение стоп-линии пришлось по 2% от всех нарушений. Еще 1% заняли несоблюдение требований знаков и разметки и менее 1% пришлось на езду по обочине, движение грузовиков дальше второй полосы, непристегнутый ремень безопасности и непропуск пешеходов.

    Сейчас на петербургских дорогах работают 1076 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД: 1032 стационарных и 44 передвижных. До конца года планируется еще увеличить их количество, в том числе новые камеры появятся на семи аварийно опасных перекрестках Невского проспекта.

    Адреса работы всех камер в открытом доступе публикуются на сайтах Городского мониторингового центра и ГИБДД РФ.

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДДНарушения ПДД
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