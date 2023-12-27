На Невском заработали новые дорожные камеры и уже поймали лихача, разогнавшегося до 110 км/ч

В центре Петербурга завершили масштабный проект по оснащению комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД Невского проспекта. Новые камеры заработали на семи перекрестках, сообщает 27 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи.
Новые комплексы установили на аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта с Большой Конюшенной, Малой Садовая, Думской улицами, улицей Марата, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова в рамках стратегии развития АПК «Безопасный город». Они фиксируют превышения скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, нарушения правил перестроения, поворот из второго ряда и другие нарушения. На один перекресток в зависимости от его сложности приходятся от 10 до 20 камер.
Первым же зафиксированным новыми камерами нарушением стало превышение скорости. Вечером они засекли водителя, который ехал по Невскому со скоростью 110 км/ч.
Всего за соблюдением ПДД на дорогах Петербурга следят 1 360 комплексов фиксации нарушений: 1 316 стационарных и 44 передвижных. За ноябрь они зафиксировали около 600 тысяч нарушений ПДД, тогда как в октябре эта цифра достигала 1,5 миллионов. В августе этого года в Петербурге установили первую камеру для фиксации нарушений на трамвайных «выделенках». За месяц в ее объектив попало более 1,5 тысяч таких случаев.