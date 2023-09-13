Первая камера на трамвайных путях за месяц зафиксировала в Петербурге более 1500 нарушений

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги первого месяца работы камеры, фиксирующей нарушения ПДД на трамвайных путях. Она установлена в Калининском районе города.
С начала августа первая камера на выделенных трамвайных путях, установленная на перекрестке Политехнической улицы и улицы Гидротехников, зафиксировала более 1500 нарушений ПДД, сообщает 13 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Среди основных — выезд на трамвайную «выделенку» в нарушение дорожной разметки, проезд на красный свет и превышение скорости. Данные обо всех случаях в автоматическом режиме направляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Петербурга и области.
Камера установлена на перекрестке, через которых проходит трамвайный маршрут №55. Он включен в перечень 15 скоростных линий, которые будут организованы по программе развития ГУП «Горэлектротранс», поэтому трасса этого маршрута выбрана приоритетной для установки видеокамер. Помимо уже перечисленных нарушений камера фиксирует также пересечение стоп-линии.