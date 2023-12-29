Еще 15 новых камер проследят за паркующимися водителями у метро в Петербурге

В Петербурге установили новые комплексы фотофиксации нарушений возле шести станций метрополитена. Они будут фиксировать парковку под запрещающими знаками.



Как сообщает 29 декабря пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, камеры, которые будут следить за нарушителями правил парковки в зоне действия знаков 3.27–3.28 «Остановка/стоянка запрещена», размещены у следующих станций метро:

«Комендантский проспект»,

«Горьковская»,

«Звездная»,

«Приморская»,

«Ладожская»,

«Ленинский проспект».

С 1 сентября в рамках пилотного проекта стационарные камеры, следящие за соблюдением правил парковки, заработали на улице Рубинштейна. Только за первый месяц работы они зафиксировали более 350 тысяч нарушений. Благодаря этим комплексам эффективность выявления нарушений правил парковки выросла более чем вдвое, отмечают в комитете.