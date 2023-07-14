«Большой брат», что будет следить за парковочными зайцами на Рубинштейна, обретает глаза

В центре Петербурга устанавливают стационарные комплексы фото- и видеофиксации, которые будут следить за соблюдением правил парковки в платной зоне. Осталась еще пара камер.
На сегодняшний день в зоне платной парковки на улице Рубинштейна смонтированы уже 21 из 23 камер для фиксации нарушений правил парковки, сообщает 14 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Они будут работать аналогично автомобилям парковочной инспекции с установкой «Дозор», которые курсируют по зоне платной парковки раз в 15 минут.
Стационарные камеры будут в режиме реального времени фиксировать приезжающие и отъезжающие машины, отправляя данные в «Единое городское парковочное пространство», чтобы сверить с информацией об оплате парковочных сессий. Если будет зафиксирована неоплата, водитель получит штраф в 3000 рублей. Вдобавок камеры позволят контролировать надлежащее использование мест для инвалидов и отслеживать машины без номеров.
Как рассказывала «Фонтанка», дальность распознавания камер — от 10 до 150 метров. Заявлялось, что вероятность ошибки при этом составляет не более 4%.