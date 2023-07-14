«Большой брат», что будет следить за парковочными зайцами на Рубинштейна, обретает глаза

В центре Петербурга устанавливают стационарные комплексы фото- и видеофиксации, которые будут следить за соблюдением правил парковки в платной зоне. Осталась еще пара камер.



На сегодняшний день в зоне платной парковки на улице Рубинштейна смонтированы уже 21 из 23 камер для фиксации нарушений правил парковки, сообщает 14 июля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Они будут работать аналогично автомобилям парковочной инспекции с установкой «Дозор», которые курсируют по зоне платной парковки раз в 15 минут.