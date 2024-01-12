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    МВД объявило в уголовный розыск Андрея Серафимова, чья карьера связана с «Единой Россией» и нежелательными СМИ

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    Журналист Андрей Серафимов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

    Андрей Серафимов в прошлом руководил аппаратом регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» в Тульской области, также был сотрудником центрального штаба партии в 2018–2019 годах. Затем он начал работать журналистом в изданиях «Медуза»* (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Новая газета — Европа»** (признана в РФ нежелательной организацией).

    В декабре 2023 года против Серафимова возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — 280.4 УК РФ, пишет «Коммерсантъ». По словам самого журналиста, уголовное дело якобы связано с его постами в Telegram на тему мобилизации.

    *Организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

    **Организации признаны нежелательными, деятельность запрещена на территории РФ.

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