МВД объявило в уголовный розыск Андрея Серафимова, чья карьера связана с «Единой Россией» и нежелательными СМИ

Журналист Андрей Серафимов объявлен в федеральный розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

Андрей Серафимов в прошлом руководил аппаратом регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» в Тульской области, также был сотрудником центрального штаба партии в 2018–2019 годах. Затем он начал работать журналистом в изданиях «Медуза»* (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Новая газета — Европа»** (признана в РФ нежелательной организацией).



В декабре 2023 года против Серафимова возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — 280.4 УК РФ, пишет «Коммерсантъ». По словам самого журналиста, уголовное дело якобы связано с его постами в Telegram на тему мобилизации.