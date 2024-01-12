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    «Стоять, сказали, часа полтора»: из-за поломки на путях в Петербурге застряли три электрички

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    3 комментария

    Три электрички выбились из графика утром 12 января из-за происшествия на железной дороге в Петербурге.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, в 7:20 на перегоне Ржевка — Писаревка по техническим причинам были задержаны пригородные поезда № 6807 Санкт-Петербург — Ладожское Озеро на 1 час 19 минут и № 6511 Санкт-Петербург — Кузнечное на 38 минут. С опозданием на 30 минут прибыл пригородный поезд № 6905 Санкт-Петербург — Кирпичный Завод.

    «В настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.

    О сбое рано утром рассказывала читательница «Фонтанки» Наталия: «Электричка на Санкт-Петербург из Невской Дубровки (прибытие на Финляндский вокзал должно было быть в 6:57) стоит на путях между Ржевкой и Пискарёвкой. Впереди сломался грузовой состав. Стоять, сказали, часа полтора».

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    Комментарии 3

    Гость12 Янв 2024 в 09:52
    Европа совсем замерзла!
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