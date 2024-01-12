«Стоять, сказали, часа полтора»: из-за поломки на путях в Петербурге застряли три электрички

Три электрички выбились из графика утром 12 января из-за происшествия на железной дороге в Петербурге.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, в 7:20 на перегоне Ржевка — Писаревка по техническим причинам были задержаны пригородные поезда
«В настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.
О сбое рано утром рассказывала читательница «Фонтанки» Наталия: «Электричка на Санкт-Петербург из Невской Дубровки (прибытие на Финляндский вокзал должно было быть в 6:57) стоит на путях между Ржевкой и Пискарёвкой. Впереди сломался грузовой состав. Стоять, сказали, часа полтора».