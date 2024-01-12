«Стоять, сказали, часа полтора»: из-за поломки на путях в Петербурге застряли три электрички

Три электрички выбились из графика утром 12 января из-за происшествия на железной дороге в Петербурге.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, в 7:20 на перегоне Ржевка — Писаревка по техническим причинам были задержаны пригородные поезда № 6807 Санкт-Петербург — Ладожское Озеро на 1 час 19 минут и № 6511 Санкт-Петербург — Кузнечное на 38 минут. С опозданием на 30 минут прибыл пригородный поезд № 6905 Санкт-Петербург — Кирпичный Завод.



«В настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.

