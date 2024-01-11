    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -12

    3 м/с, сев

    762мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    Американский баскетболист пришел получать российский паспорт в футболке с портретом Путина

    628
    8 комментариев

    Баскетболист Кевин Джонсон в торжественной обстановке получил паспорт гражданина России и конституцию страны. Он улыбался, как и изображение Владимира Путина на его футболке.

    Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк
    ПоделитьсяПоделиться

    Видеозапись с моментом получения Джонсоном паспорта 11 января опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк. На кадрах видно, как баскетболист ставит в документе подпись, затем сотрудница вручает ему паспорт и конституцию.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк

    Указ о предоставлении Джонсону гражданства РФ два дня назад был подписан президентом Путиным.

    44-летний боксер родился в Нью-Джерси. В 2009 году претендендовал на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Тогда он дрался с Виталием Кличко.

    Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк

    Джонсон публично обращался к президенту России с просьбой дать ему гражданство. Об этом сообщали Sports.ru и другие медиа. Ещё 1 апреля 2023-го, после победы в поединке над русским националистом Вячеславом Дациком, американец заявил, что мечтает жить в Российской Федерации. 2 сентября СМИ стало известно, что боксёр официально подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщили журналисты «Известий». По их же сведениям, Джонсон хотел бы себе найти в России жену и мечтает сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. А в разговоре с ТАСС боксёр отметил, что ему было бы интересно пожить в Самаре. В сентябре стало известно, что Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Получение паспорта
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close