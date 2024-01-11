Американский баскетболист пришел получать российский паспорт в футболке с портретом Путина

Баскетболист Кевин Джонсон в торжественной обстановке получил паспорт гражданина России и конституцию страны. Он улыбался, как и изображение Владимира Путина на его футболке.
Видеозапись с моментом получения Джонсоном паспорта 11 января опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк. На кадрах видно, как баскетболист ставит в документе подпись, затем сотрудница вручает ему паспорт и конституцию.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Указ о предоставлении Джонсону гражданства РФ два дня назад был подписан президентом Путиным.
44-летний боксер родился в Нью-Джерси. В 2009 году претендендовал на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Тогда он дрался с Виталием Кличко.