Американский баскетболист пришел получать российский паспорт в футболке с портретом Путина

Джонсон публично обращался к президенту России с просьбой дать ему гражданство. Об этом сообщали Sports.ru и другие медиа. Ещё 1 апреля 2023-го, после победы в поединке над русским националистом Вячеславом Дациком, американец заявил, что мечтает жить в Российской Федерации. 2 сентября СМИ стало известно, что боксёр официально подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщили журналисты «Известий». По их же сведениям, Джонсон хотел бы себе найти в России жену и мечтает сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. А в разговоре с ТАСС боксёр отметил, что ему было бы интересно пожить в Самаре. В сентябре стало известно, что Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре.



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