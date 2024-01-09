Путин предоставил гражданство России американскому боксёру Кевину Джонсону. Спортсмен говорит, хотел бы жить в Самаре

Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону 9 января. Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Джонсон публично обращался к президенту России с просьбой дать ему гражданство. Об этом сообщали Sports.ru и другие медиа. Ещё 1 апреля 2023-го, после победы в поединке над русским националистом Вячеславом Дациком, американец заявил, что мечтает жить в Российской Федерации.
«Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Владимировичу Путину, что я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны», — заявил Кевин Джонсон журналистам (перевод с английского).
2 сентября СМИ стало известно, что боксёр официально подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщили журналисты «Известий». По их же сведениям, Джонсон хотел бы себе найти в России жену и мечтает сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. А в разговоре с ТАСС боксёр отметил, что ему было бы интересно пожить в Самаре. В сентябре стало известно, что Джонсон взял ипотеку на жилье в Самаре.
Кевину Джонсону 44 года. Он афроамериканец, уроженец Нью-Джерси. В профессиональный бокс пришёл в 2002 году. За 22 года он участвовал в 60 поединках, в том числе с Виталием Кличко, Кристианом Хаммером и Марком Петровским.