Путин предоставил гражданство России американскому боксёру Кевину Джонсону. Спортсмен говорит, хотел бы жить в Самаре

Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону 9 января. Это следует из президентского указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.



Джонсон публично обращался к президенту России с просьбой дать ему гражданство. Об этом сообщали Sports.ru и другие медиа. Ещё 1 апреля 2023-го, после победы в поединке над русским националистом Вячеславом Дациком, американец заявил, что мечтает жить в Российской Федерации.

«Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Владимировичу Путину, что я бы хотел получить российское гражданство, жить здесь и быть частью этой страны», — заявил Кевин Джонсон журналистам (перевод с английского).