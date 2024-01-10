Оттепель принесла травмы жителям Петербурга. Среди пострадавших от падающего льда — дети

Оттепель, о которой ранее предупреждали синоптики, успела превратить выпавший снег во что-то опасное для жителей Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», минимум восемь человек обратились за медицинской помощью за последние сутки.

Один из серьезных случаев произошел накануне в Пушкине. На территории детского сада с крыши здания на голову ребенка упала льдина. Пятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована в детскую городскую больницу. В тот же день в Мурино льдина упала на годовалого ребенка у метро «Девяткино» — девочке диагностировали ушиб мягких тканей головы.