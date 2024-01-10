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    Оттепель принесла травмы жителям Петербурга. Среди пострадавших от падающего льда — дети

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    Оттепель, о которой ранее предупреждали синоптики, успела превратить выпавший снег во что-то опасное для жителей Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», минимум восемь человек обратились за медицинской помощью за последние сутки.

    Один из серьезных случаев произошел накануне в Пушкине. На территории детского сада с крыши здания на голову ребенка упала льдина. Пятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована в детскую городскую больницу. В тот же день в Мурино льдина упала на годовалого ребенка у метро «Девяткино» — девочке диагностировали ушиб мягких тканей головы.

    10 января на выходе из метро «Нарвская» женщина поскользнулась, упала и ударилась головой. Женщина обратилась в службу спасения. У станции «Василеостровская» упал молодой человек, в больнице ему сообщили, что у него ушиб грудного отдела позвоночника.

    По данным «Фонтанки», в результате оттепели и гололеда в больницы Петербурга также обратились:

    38-летняя женщина, которая упала на гололеде на пересечении набережной реки Фонтанки и улицы Грибоедова. Накануне ее госпитализировали в одну из больниц города с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, грудной клетки, шейного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника.

    Мужчина 54 лет, которому диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника, закрытый перелом ребра. Петербуржец упал на гололеде у дома по проспекту Солидарности, 5.

    Житель Мурманской области накануне поздно вечером на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко упал на гололеде. В больнице ему поставили диагноз: закрытый перелом обеих лодыжек и повреждение связок голеностопного сустава.

    В Колпино мужчина отделался ссадиной на затылке при падении у военкомата.

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    Гость10 Янв 2024 в 23:09
    Беглова?
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