Оттепель принесла травмы жителям Петербурга. Среди пострадавших от падающего льда — дети

Оттепель, о которой ранее предупреждали синоптики, успела превратить выпавший снег во что-то опасное для жителей Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», минимум восемь человек обратились за медицинской помощью за последние сутки.
Один из серьезных случаев произошел накануне в Пушкине. На территории детского сада с крыши здания на голову ребенка упала льдина. Пятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована в детскую городскую больницу. В тот же день в Мурино льдина упала на годовалого ребенка у метро «Девяткино» — девочке диагностировали ушиб мягких тканей головы.
10 января на выходе из метро «Нарвская» женщина поскользнулась, упала и ударилась головой. Женщина обратилась в службу спасения. У станции «Василеостровская» упал молодой человек, в больнице ему сообщили, что у него ушиб грудного отдела позвоночника.
По данным «Фонтанки», в результате оттепели и гололеда в больницы Петербурга также обратились:
Мужчина
Житель Мурманской области накануне поздно вечером на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко упал на гололеде. В больнице ему поставили диагноз: закрытый перелом обеих лодыжек и повреждение связок голеностопного сустава.
В Колпино мужчина отделался ссадиной на затылке при падении у военкомата.