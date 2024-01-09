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    Гололедица и подкапает. Синоптик объясняет, к чему готовиться в Петербурге в ближайшие сутки

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    Оттепель, которая продолжится в среду, 10 января, не успеет превратить выпавший снег во что-то опасное, но ходить лучше по краю тротуара. Об этом 9 января рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Гололедицы в городе избежать, скорее всего, не удастся», — говорит Колесов. Зато снежный покров за городом на этот перепад температур никак не успеет отреагировать, как и лед на городских каналах и тем более на Финском заливе. Синоптик к предстоящей гололедице никак специально не готовится, но поделился с «Фонтанкой» своим способом избежать неприятностей в этот период.

    «Стараюсь ходить там, где есть снег, — по газону или по краю дороги, — говорит Колесов. — Лучше держаться с краю, потому что с крыш все равно начнет подкапывать, особенно в центре города».

    О том, ждать ли новые температурные качели во второй половине января и морозов в феврале, — читайте в интервью Александра Колесова «Фонтанке».

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