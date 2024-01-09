Морозы вернутся. Главный синоптик Колесов объясняет, успеет ли оттепель нахулиганить в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все новогодние каникулы нас изводили морозы: из-за них не заводились машины, пропадало электричество и лопались трубы. Но с начала рабочей недели, как по волшебству, пришла оттепель. Что оттепель успеет натворить в Петербурге и насколько сильно нас проморозит после нее — рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.



— За что нам это? Вы в своем телеграм-канале объяснили, что это воздушные потоки в атмосфере так выстроились, что к нам летят безымянные циклоны с Баренцева моря. Но что это за закон подлости такой, по которому зверские морозы приходятся на выходные, а оттепель — на рабочую неделю?



— Научных объяснений, почему так происходит, нет. Это просто случайное совпадение. Природа же не знает, что у нас праздники, она отдельно от нас живёт. А почему атмосфера перестраивается именно так, а не иначе — другой вопрос. Если бы мы знали на него ответ, то у нас были бы хорошие месячные прогнозы. А так... я даже за неделю до морозов — а совещание по этому поводу у меня было 22 декабря — не мог наверняка сказать, что будет аномально холодная погода. Наметки были, но атмосфера настолько неустойчива, что непонятно было, кто победит: сибирский антициклон с очень холодной погодой или все-таки успеет пробиться циклон. По Ленинградской области еще и 30 и 31 декабря в некоторых местах была плюсовая температура, но не в Петербурге. И потом сразу — похолодание.



— Насколько эти перепады температуры — от двадцатиградусных морозов до плюсовых температур — удивительны или, наоборот, характерны для января в Петербурге?

— Они характерны. У нас очень часто после морозов приходит оттепель в первой декаде января, даже прямо в новогодние каникулы. Когда я учился в школе, бывали ситуации, когда мы уезжали в лагерь кататься на лыжах в 30-градусные морозы, а через несколько дней приходили циклоны и плюсы, мы не знали, чем лыжи намазать. Или наоборот, в начале декады — оттепель, которая сменяется на очень холодную погоду.



— В условиях этой оттепели нас сдует или завалит снегом — что будет хуже в ближайшие два дня?

— Хуже всего, наверное, будет ветер с влажностью. Потому что в Петербурге точно будет мокрый снег. На востоке Ленинградской области прохладнее, там все просто пойдет снегом, а здесь, у нас, будет налипающий снег. Но это будет короткий период, а 11 января уже снова похолодает.



— Во что успеет превратиться снег за два дня с плюсовой температурой — ждет ли нас парад гигантских сосулек и гололед на тротуарах?



— Во что-то опасное на крышах снег превратиться за такой короткий промежуток времени, скорее всего, не успеет. А вот гололедицы в городе избежать, скорее всего, не удастся.

— Вопрос от любителей лыж: за городом снег превратится в жесткий ледяной наст?

— Нет, снежный покров за городом на этот перепад температур никак не успеет отреагировать.

— Любителям зимней рыбалки надо как-то корректировать свое поведение в оттепель? Да, выходить на лед запрещено, но они же все равно пойдут.

— Это не то тепло, которое сможет как-то повлиять даже на наши городские каналы и на Неву, не говоря уж о Финском заливе.



— Как лично вы переживаете периоды гололедицы, носите какие-нибудь специальные кошки антискользящие на обуви?

— Нет, просто стараюсь ходить там, где есть снег, — по газону или по краю дороги. Лучше держаться с краю, потому что с крыш все равно начнет подкапывать, особенно в центре города.

— А куда теперь двинулись экстремальные морозы, из-за которых у многих на новогодних каникулах перестали заводиться автомобили?

— Принципиально какого-то отжимания холодов в другие регионы не происходило. Вся Россия находилась под морозной погодой, в Якутии, например, днем было до минус 45–50 градусов. А теперь теплеет на всей территории. Разве что дальше на восток, к Уралу, температура не меняется, как было холодно, так и осталось.



— Если верить интернету, во второй половине месяца нас опять ждут температурные качели: 17–18 января — ночные заморозки до -25, а с 19 по 22 января будет -1, потом 0, потом -2. Снова оттепель идет?



— Это пока под вопросом, 20-е числа — слишком далекий прогноз. Вероятность новой оттепели есть, но хотелось бы все-таки поближе подойти к этому периоду. Опять встает холодный антициклон, и не очевидно, как он будет влиять, пробьется ли снова оттепель. Интернет-сервисы для прогнозов берут чистый расчет компьютера и ни за что не отвечают: сегодня одно насчитал, завтра — другое. В любом случае сейчас нас ждет холодный период. Может быть, не настолько морозный, как на праздники, но все равно по области — минус 20–25, а в городе — до минус 20 градусов. Точнее по дням пока нельзя сказать, ситуация зависит от ветра и может быстро меняться.



— Долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное и не очень научное, но все-таки: по части экстремальных морозов мы уже отмучились в эту зиму или в феврале нас опять проберет до костей?



— Я думаю, что сильные морозы еще могут быть. Гидрометцентр России перед началом зимы все-таки перестроил свой сезонный прогноз, который составлялся еще в сентябре, и принял решение, что все-таки зима должна быть холодной. Так что, скорее всего, будут еще и в феврале такие морозные периоды.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

