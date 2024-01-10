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    Заяц в Петербурге пришёл в школу

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    10 комментариев

    Среди жилой застройки Невского района Петербурга поселился заяц. Видеодоказательство прислала в редакцию «Фонтанки» 10 января читательница Наталья.

    «Не первый день вокруг школы 23 Невского района бегает заяц», — рассказывает читательница. Отметим, что школа расположена внутри жилого квартала. В соседних кварталах есть два небольших парка, а вот ближайший лес, откуда мог прийти зверёк, расположен в нескольких километрах.

    Зайцы — редкие гости в Петербурге, чаще на городских улицах видят лис. Но всякое бывает: зимой 2022 года заяц полмесяца бегал прямо по центру города, несколько раз заяц путешествовал из Летнего сада в Михайловский и обратно, объел саженцы петровского дуба, пока не был пойман и перемещён в более естественную среду обитания.

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    Комментарии 10

    Гость10 Янв 2024 в 17:23
    заяц - это грызун
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