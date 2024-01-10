Заяц в Петербурге пришёл в школу

Среди жилой застройки Невского района Петербурга поселился заяц. Видеодоказательство прислала в редакцию «Фонтанки»
«Не первый день вокруг школы 23 Невского района бегает заяц», — рассказывает читательница. Отметим, что школа расположена внутри жилого квартала. В соседних кварталах есть два небольших парка, а вот ближайший лес, откуда мог прийти зверёк, расположен в нескольких километрах.
Зайцы — редкие гости в Петербурге, чаще на городских улицах видят лис. Но всякое бывает: зимой 2022 года заяц полмесяца бегал прямо по центру города, несколько раз заяц путешествовал из Летнего сада в Михайловский и обратно, объел саженцы петровского дуба, пока не был пойман и перемещён в более естественную среду обитания.