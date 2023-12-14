    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    «Наша местная». Под мостом в Невском районе поселилась лиса

    236
    обсудить

    В Невском районе Петербурга поселилась лиса. Местные жители уже стали называть ее «наша». Кадрами хвостатой поделились читатели «Фонтанки» сегодня, 14 декабря.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам очевидцев, хищницу можно встретить под мостом на Русановской улице. Лисицу хорошо видно среди белоснежной пелены. Судя по кадрам, она водит носом по снегу в поисках пропитания.

    «Можно уже сказать, что это наша, местная лисичка», — рассказали очевидцы.

    Лисы в Петербурге не редкость. Накануне, 13 декабря, плутовку заметили в Красногвардейском районе. Рано утром она зашла в один из дворов на Ржевке, после чего сила и наблюдала за людьми.

    Ранее в комитете по природопользованию Петербурга рассказали «Фонтанке», что выход лисиц в город — это не аномалия. Это обычное сезонное явление, связанное с похолоданием. Животные бродят в поисках пищи. По данным комитета, на 2023 год в пределах Петербурга числится 39 особей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛисаЛиса в городеЖивотные
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close