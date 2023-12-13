Одна или разные? На Ржевке с утра снимают лисьи морды

В Красногвардейском районе Петербурга дважды за сегодняшний день, 13 декабря, видели лису.
Как сообщает официальный телеграм-канал Красногвардейского района Петербурга, рано утром лиса зашла в один из дворов на Ржевке. Она сидела и наблюдала за людьми, а когда её начали снимать, удалилась по своим делам. Второй раз её (или её сородича) увидели на проспекте Косыгина. Неподалёку расположен Ржевский лесопарк, откуда в районы с жилой застройкой могут заходить звери.
В начале декабря лису несколько раз замечали на территории многоэтажного жилого комплекса в Невском районе Петербурга, «Фонтанка» показывала видео.
Если вы встретили в городе дикое животное, обращайтесь в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).