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    Одна или разные? На Ржевке с утра снимают лисьи морды

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    5 комментариев

    В Красногвардейском районе Петербурга дважды за сегодняшний день, 13 декабря, видели лису.

    Как сообщает официальный телеграм-канал Красногвардейского района Петербурга, рано утром лиса зашла в один из дворов на Ржевке. Она сидела и наблюдала за людьми, а когда её начали снимать, удалилась по своим делам. Второй раз её (или её сородича) увидели на проспекте Косыгина. Неподалёку расположен Ржевский лесопарк, откуда в районы с жилой застройкой могут заходить звери.

    В начале декабря лису несколько раз замечали на территории многоэтажного жилого комплекса в Невском районе Петербурга, «Фонтанка» показывала видео.

    Если вы встретили в городе дикое животное, обращайтесь в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 5

    Гость13 Дек 2023 в 17:11
    одни е билы в комментах
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