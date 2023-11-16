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    «Жмутся к человеку». Почему лисицы выходят к людям в Петербурге

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    На улицах Петербурга снова заметили лисицу. Животное увидели прохожие утром 16 ноября у станции метро «Технологический институт».

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    По словам очевидца, лиса перешла дорогу в неположенном месте и убежала во двор, откуда не смогла выбраться самостоятельно.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    Сейчас специалисты экологической службы уже выехали на место, чтобы помочь лисице, рассказали «Фонтанке» в комитете природопользования Петербурга.

    Это уже четвертый раз за три дня, когда петербуржцы встречают лис на улицах города. До этого плутовку видели в центре и дважды — во Фрунзенском районе.

    Как пояснил «Фонтанке» кандидат биологических наук и автор паблика о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков, численность лисиц в пригородах Петербурга и в Ленобласти довольно высока, и есть несколько причин, почему лисы выходят в город.

    Во-первых, по словам Глазкова, влияют приближающиеся холода, которые вынуждают лисиц идти на поиски пищи. «Животных привлекают свалки. Лисицы жмутся к помойкам, жмутся к людям, которые начинают их активно кормить. Морозы поджимают лисиц, вынуждают заходить в город», — говорит Глазков.

    Кроме того, эксперт уверен, что влияет и снижение популяции бездомных собак в городе. «Собаки в стаях конкурировали с лисами за кормовую базу. Сейчас бездомных собак почти нет, и эту нишу занимают лисицы», — отмечает он.

    По словам Глазкова, дважды в год и в Ленобласти, и в Петербурге проходят антирабические мероприятия: раскладываются прикормки с вакциной против бешенства, и лисицы, поедая прикормку, получают прививку. Однако это совсем не значит, что людям можно контактировать с дикими лисами, говорит Павел Глазков.

    «Ни в коем случае не идем на контакт, не кормим лисиц. Они приучаются к людям, к корму, а потом погибают. Мамочки дают еду детям и предлагают покормить лисичек, думая, что таким образом они приучают детей любить природу, но они ошибаются. Нельзя идти на контакт с диким животным. Вы можете заразиться массой заболеваний — даже если не укусит, а слюной измажет, ребенок может заболеть. Зверь есть зверь», — предупреждает Глазков.

    Во всяком случае, выход лисиц в город — это не аномалия, говорят в комитете природопользования Петербурга. Это обычное сезонное явление, связанное с похолоданием.

    «Первое и главное правило — не подходить. Не кормить, не пытаться спасти. Животное само вернется, мы должны дать возможность вернуться животному в естественную среду обитания», — рекомендует начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

    По данным комитета, на 2023 год в пределах Петербурга числится 39 особей. Когда выпадет снег, специалисты начнут новый подсчет. Затем эти данные применят для планирования вакцинации.

    Если вы все же встретили лисицу на улицах города, не контактируйте с ней и незамедлительно обращайтесь в круглосуточную мобильную экологическую службу по номеру 8 (812) 417–59–36.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

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