«Красавица позировала прохожим». В Петербурге заметили нашествие лис

За последние два дня читатели «Фонтанки» трижды встречали лис в черте города, один раз — в центре, и два — во Фрунзенском районе.
Вечером 15 ноября у ТРК «Континент» лисицу заметил и запечатлел петербуржец Владислав. «Как же сильно я был удивлен, когда вышел с работы и встретил лису у метро Бухарестская», — рассказал он, добавив, что «красавица попозировала прохожим и убежала».
читатели «Фонтанки»
Ранее в этот день другой мужчина рассказал про свидание с лисой на Пражской улице. Эта встреча, судя по видео, могла закончиться не так мирно. Учитывая близость двух локаций, это, возможно, было одно и то же животное.