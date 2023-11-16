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    «Красавица позировала прохожим». В Петербурге заметили нашествие лис

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    За последние два дня читатели «Фонтанки» трижды встречали лис в черте города, один раз — в центре, и два — во Фрунзенском районе.

    Вечером 15 ноября у ТРК «Континент» лисицу заметил и запечатлел петербуржец Владислав. «Как же сильно я был удивлен, когда вышел с работы и встретил лису у метро Бухарестская», — рассказал он, добавив, что «красавица попозировала прохожим и убежала».

    читатели «Фонтанки»

    Ранее в этот день другой мужчина рассказал про свидание с лисой на Пражской улице. Эта встреча, судя по видео, могла закончиться не так мирно. Учитывая близость двух локаций, это, возможно, было одно и то же животное.

    Днем ранее гуляющего зверька заметили на Английской набережной, животное не только вело себя спокойно, но и не испугалось потока машин.

    В конце октября лиса пришла в «Новую Голландию», однако повела себя неучтиво по отношению к местному коту Мартину — лесная гостья его гоняла.

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