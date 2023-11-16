«Красавица позировала прохожим». В Петербурге заметили нашествие лис

За последние два дня читатели «Фонтанки» трижды встречали лис в черте города, один раз — в центре, и два — во Фрунзенском районе.



Вечером 15 ноября у ТРК «Континент» лисицу заметил и запечатлел петербуржец Владислав. «Как же сильно я был удивлен, когда вышел с работы и встретил лису у метро Бухарестская», — рассказал он, добавив, что «красавица попозировала прохожим и убежала».