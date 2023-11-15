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    Бегает под снегом и не боится машин: на Английской набережной заметили лису

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    Лиса, гуляющая под снегом по Английской набережной в Санкт-Петербурге, стала звездой социальных сетей. Очевидцы заметили животное в районе Благовещенского моста 14 ноября.

    Судя по кадрам, лиса не проявляла агрессии и не боялась машин. Она спокойно гуляла прямо на проезжей части.

    Лис все чаще можно встретить на улицах Северной столицы. Ранее их видели в Пушкине, Гатчине, Ломоносове и в Новой Голландии.

    В Комитете по природопользованию Санкт-Петербурга предупреждают, что к лисам и другим диким животным не стоит приближаться — это может спровоцировать нападение. Также власти просят не кормить их.

    «Беспокоить лис не стоит, если их не трогать, опасности для человека они не представляют. В места проживания людей животные приходят в поисках пищи. Голодная лиса — здоровая лиса», — отмечают в комитете.

    При обнаружении диких животных в бедственном положении звоните в круглосуточную мобильную экологическую дежурную службу (8–812) 417–59–36.

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