Сход 14 вагонов в Забайкалье остановил пассажирские поезда. Людей доставят самолётами

Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов грузовых вагонов с углём в Забайкальском крае. Об этом 9 января сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.



По данным регионального МЧС, вагоны сошли на перегоне Алеур — Бушулей незадолго до двух часов ночи по местному времени так, что столкнулись с грузовым составом, который стоял на соседнем пути.



«Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

