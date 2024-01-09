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    Сход 14 вагонов в Забайкалье остановил пассажирские поезда. Людей доставят самолётами

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    Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов грузовых вагонов с углём в Забайкальском крае. Об этом 9 января сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

    По данным регионального МЧС, вагоны сошли на перегоне Алеур — Бушулей незадолго до двух часов ночи по местному времени так, что столкнулись с грузовым составом, который стоял на соседнем пути.

    «Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

    Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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    Транспортное следствие квалифицировало случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК). Пострадавших нет.

    Из-за остановки движения отменён пригородный поезд, остановлены поезда №392 Чита — Благовещенск и №2 Москва — Владивосток. В «Федеральной пассажирской компании» для пассажиров поездов дальнего следования будут организованы авиаперелёты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Пассажиров пригородного состава до места назначения довезут автотранспортом.

    Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

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