Сход 14 вагонов в Забайкалье остановил пассажирские поезда. Людей доставят самолётами

Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов грузовых вагонов с углём в Забайкальском крае. Об этом 9 января сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По данным регионального МЧС, вагоны сошли на перегоне Алеур — Бушулей незадолго до двух часов ночи по местному времени так, что столкнулись с грузовым составом, который стоял на соседнем пути.
«Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Транспортное следствие квалифицировало случившееся как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (263 УК). Пострадавших нет.
Из-за остановки движения отменён пригородный поезд, остановлены поезда №392 Чита — Благовещенск и №2 Москва — Владивосток. В «Федеральной пассажирской компании» для пассажиров поездов дальнего следования будут организованы авиаперелёты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Пассажиров пригородного состава до места назначения довезут автотранспортом.