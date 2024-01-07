ДТП почти как в анекдоте: «Бентли» выехал на встречку — в УАЗ. Один из водителей был без прав

Серьёзная авария с участием автомобилей Bentley и «УАЗ» произошла 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Bentley выскочил на встречную полосу и врезался в ехавший там УАЗ. Пострадали четыре человека. На трассе пришлось организовать реверсивное движение.
«Установлено, что водитель автомашины Bentley лишен права управления транспортными средствами», — отмечается в сообщении.
7 января регион начало заметать снегом, а на дорогах было множество аварий, в том числе с пострадавшими, пишет E1.RU.