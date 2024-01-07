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    ДТП почти как в анекдоте: «Бентли» выехал на встречку — в УАЗ. Один из водителей был без прав

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    6 комментариев

    Серьёзная авария с участием автомобилей Bentley и «УАЗ» произошла 7 января на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

    Фото: Е1.RU
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    По предварительным данным, водитель Bentley выскочил на встречную полосу и врезался в ехавший там УАЗ. Пострадали четыре человека. На трассе пришлось организовать реверсивное движение.

    «Установлено, что водитель автомашины Bentley лишен права управления транспортными средствами», — отмечается в сообщении.

    7 января регион начало заметать снегом, а на дорогах было множество аварий, в том числе с пострадавшими, пишет E1.RU.

    Фото: Е1.RU

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    ДТПЕкатеринбург
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    Комментарии 6

    Гость07 Янв 2024 в 22:29
    автор а анекдот где?
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