МЧС предупреждает о сложной погоде. После рождественских морозов — ветер и метель

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 января в Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 24 градусов.



«Фонтанка» писала, что в ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 22–24 градуса, местами до минус 27. Днём минус 16–18, местами до минус 20 градусов.



МЧС напоминает, что в группе риска — дети, пожилые люди и особенно лица без определенного места жительства. У людей старшего возраста терморегуляция может быть нарушена в результате болезней, а у детей эта функция еще несовершенна, у лиц без определенного места жительства нет возможности согреться дома. Напомним, вчера в Лодейном Поле маленький ребёнок умер после прогулки, предположительно из-за аллергии на холод. Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Стоит отказаться от металлических украшений (колец, серег). Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость или находится в нетрезвом состоянии.

