МЧС предупреждает о сложной погоде. После рождественских морозов — ветер и метель

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 января в Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 24 градусов.
«Фонтанка» писала, что в ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 22–24 градуса, местами до минус 27. Днём минус 16–18, местами до минус 20 градусов.
МЧС напоминает, что в группе риска — дети, пожилые люди и особенно лица без определенного места жительства. У людей старшего возраста терморегуляция может быть нарушена в результате болезней, а у детей эта функция еще несовершенна, у лиц без определенного места жительства нет возможности согреться дома. Напомним, вчера в Лодейном Поле маленький ребёнок умер после прогулки, предположительно из-за аллергии на холод. Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно — так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги. Стоит отказаться от металлических украшений (колец, серег). Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость или находится в нетрезвом состоянии.
В Ленинградской области, как сообщает областное ГУ МЧС, ночью 7 января на западе минус 18–23 градуса, на востоке — минус 33–35, днем минус 15–20, местами 25–28. Кое-где изморозь, на дорогах гололедица. В понедельник, 8 января, метель, в прибрежных районах порывы ветра 15 м/с. Температура воздуха ночью — минус 17–22 градуса, местами минус 25–28. А в первый рабочий день, 9 января, мокрый снег. Ночью минус 15–18 градусов, а днём минус 4 — плюс 1, на дорогах будет сложная обстановка.
Подробнее о грядущей оттепели сегодня рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.