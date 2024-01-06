    Сейчас

    -17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -21

    1 м/с, с-в

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Двухлетний ребёнок умер в Ленобласти, предположительно от аллергии на холод

    8467
    15 комментариев

    В Лодейном Поле в Ленинградской области маленький мальчик скончался после прогулки на морозе.

    Как пишет 6 января 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вчера ближе к вечеру дедушка с ребёнком (его возраст — 2,5 года) вернулись домой с прогулки. Бабушка принялась раздевать внука и заметила, что он начал хрипеть, из носа пошла кровь. Мать вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть.

    Среди возможных версий — обострение аллергии на холод, которая встречается у детей. Точные причины гибели должна установить медэкспертиза.

    Температура воздуха в Лодейном Поле 5 января опускалась до минус 26 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДетиРебенок умерАллергияМорозПогодаПогода в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ38

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close