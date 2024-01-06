Двухлетний ребёнок умер в Ленобласти, предположительно от аллергии на холод

В Лодейном Поле в Ленинградской области маленький мальчик скончался после прогулки на морозе.

Как пишет 6 января 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вчера ближе к вечеру дедушка с ребёнком (его возраст — 2,5 года) вернулись домой с прогулки. Бабушка принялась раздевать внука и заметила, что он начал хрипеть, из носа пошла кровь. Мать вызвала скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть.



Среди возможных версий — обострение аллергии на холод, которая встречается у детей. Точные причины гибели должна установить медэкспертиза.

