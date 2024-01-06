В Петербурге потеплело совсем немного. В ночь на Рождество до минус 27, зато потом будет резкий скачок

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 градусов и более ниже климатической нормы сохраняется в Петербурге и Ленинградской области как минимум до 7 января.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января в городе переменная облачность, днём без существенных осадков. Ветер днём восточный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха в течение суток — минус 19–21 градус. На дорогах гололедица.

