В Петербурге потеплело совсем немного. В ночь на Рождество до минус 27, зато потом будет резкий скачок

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 градусов и более ниже климатической нормы сохраняется в Петербурге и Ленинградской области как минимум до 7 января.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января в городе переменная облачность, днём без существенных осадков. Ветер днём восточный, северо-восточный, слабый. Температура воздуха в течение суток — минус 19–21 градус. На дорогах гололедица.
Погоду в регионе сегодня формирует южная периферия очередного ядра скандинавского антициклона, объясняет центр «ФОБОС». Местами изморозь, атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает пасмурно, от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 6 января выдалось в 1987 году — минус 28 днём, а самое тёплое — в 1973 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».
В ночь на Рождество, по данным СЗ УГМС, будет минус 22–24 градуса, местами до минус 27. Днём минус 16–18, местами до минус 20 градусов, небольшая облачность, без осадков, местами изморозь. А 8 января ночью около минус 20, а днём минус 6–8 градусов.