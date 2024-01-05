Суд арестовал екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь в окно перед Новым годом

Екатеринбургский суд на два месяца арестовал Илью Иванова, которому вменяют убийство собственной годовалой дочери. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает портал Е1.



Трагедия произошла на улице Посадской. По версии следствия, 30 декабря Иванов поссорился с женой, выгнал ее из дома, а через некоторое время выбросил из окна годовалого ребенка. Малышка упала в сугроб, тело нашли только 3 января. Никто из жильцов не увидел труп девочки.



На суде Иванов отрицал свою вину. На вопрос журналистов о том, как девочка оказалась в сугробе, он ответил: «Сам в шоке».

