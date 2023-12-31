ЧВК «Редан» и ордена Пригожина. О чем были лучшие материалы диджитал-редакции в 2023 году

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Диджитал-редакция «Фонтанки» решила не оставаться в стороне и тоже подвести итоги уходящего года. Тем более есть, что все эти 12 месяцев «Фонтанка»-digital показывала свой петербургский взгляд на происходящее в стране и мире в целом. Емко, с иронией и юмором — мы шли в ногу с читателем и порой высказывались там, где остальные предпочитали промолчать. А вы делали свой выбор и оставались с нами.



Рассказываем, что больше всего читали и смотрели вы в уходящем 2023 году.

По количеству посещенных концертов певца SHAMAN «Фонтанку» трудно переплюнуть. В уже таком далеком марте мы ходили на одно из первых для нас выступлений Ярослава Дронова в Петербурге. Ну что можно сказать? Исполнитель старался на славу: менял костюмы, вытирал помаду от возрастной зрительницы со щеки и разве что не провел коллективный сеанс исцеления. Как это было, мы показывали в видеоновости «ВКонтакте».

Порадовала диджитал-редакция в этом году и мужскую половину наших читателей, показав женщину-сексолога, отблагодарившей водителя за несостоявшееся ДТП голой грудью. Эксклюзивно для «Фонтанки» Ирина Ионова дала видеоинтервью, в котором рассказала, как и почему решилась расстегнуть кофточку. И, да, грудь настоящая.

Костюм в стиле милитари председателя Совета Федераций Валентины Матвиенко наделал шума в октябре. Пока одни обсуждали вероятную стоимость костюма, а другие гадали, что значит вышивка и на какой цветок она похожа, «Фонтанка»-диджитал проанализировала, как менялся стиль Валентины Матвиенко в целом (и нечаянно обнаружили пропавшие брошки Набиуллиной).

Иногда мы делали такое, что самим становилось страшно. Так, на 170 тысяч в официальном телеграм-канале издания «Фонтанка SPB Online», который с того момента прибавил еще 40 тысяч человек, мы решили попробовать сюрстрёмминг. Неподдельные эмоции первыми увидели наши подписчики, а теперь мы показываем их и вам.



В День домового эльфа мы показывали тайную жизнь в редакции, а именно приоткрывали завесу тайны, кто же пишет все эти посты.

А вот любимица наших читателей (и наша тоже) Венера Галеева в купальнике замеряет розовым фламинго размеры царь-лужи на Васильевском острове. Тем утром, 16 марта, на Вилькицком бульваре было по-настоящему жарко и отнюдь не из-за погоды.

Жарко было Венере и тогда, когда она отвечала на комментарии под ее текстом про фильм «Барби». Каждую едкую реплику Венера заедала не менее едкой и острой корейской лапшой.

И, наконец-то, извинения, которые мы с вами так долго ждали, но прозвучали они только в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online» — от яиц, по запредельной цене за десяток.

Что касается сайта, то здесь популярностью пользовались более аналитические медиапродукты. Самым популярным материалом стали карточки, объясняющие, что представляет из себя уже позабытое с февраля движение ЧВК «Редан». Тогда драки подростков, а конкретно «офников» и тех самых вышеназванных «реданов», в торговых центрах взбудоражили не только Петербург, но и другие регионы России. Ответ на вопрос, почему столкнулись эти две силы, о существовании которых, казалось бы, никто не подозревал, набрал более 500 тысяч просмотров.

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«Мода будет скучать» — так называлась видеоновость, посвященная ушедшим из жизни российским модельерам Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцева. Перед смертью последний стал настоящей звездой «тиктока», наверное, отчасти этим можно объяснить то, что панегирик набрал практически 300 тысяч просмотров.

Постоянную рубрику «Коробка передач» читатели «Фонтанки» смотрели весь уходящий год с одинаковым энтузиазмом, однако самым популярным стал июньский выпуск, объясняющий, почему на российском ТВ не хотели говорить о частичном разрушении Каховской ГЭС.

Особенно остро читателей в преддверии летних отпусков волновало, станет ли опасным после частичного разрушения Каховской ГЭС Черное море. Насколько велика опасность для Крыма, Краснодарского края и Кавказа, мы рассказывали в карточках.

И еще один наш июньский эксклюзив, по-настоящему взволновавший читателей. Сначала мы сами с интересом рассматривали пиджак с внушительным количеством орденов и медалей главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а потом решили рассказать об этом вам — что они значат, за что вручаются и какой из них нет даже у Шойгу.



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