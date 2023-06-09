«Не занимайтесь поиском правды». Почему на российском ТВ не хотели говорить о Каховской ГЭС

Ранее анонсированное украинское контрнаступление стартовало, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако не все на российском телевидении с ним согласны. Пока одни утверждают, что оно «стартовало, но захлебывается», другие уверены: это пример навязанной нам «инфореальности».
Так кто же, по мнению телеэкспертов, виноват в разрушении Каховской ГЭС, чем и кому оно было выгодно и почему зрителям не рекомендуют заниматься поиском правды, смотрите в нашей постоянной рубрике «Коробка передач».