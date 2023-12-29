Рысь зашла в посёлок в Ленобласти, да ещё и не одна. В конце видео — сюрприз

Редкие кадры из Ленинградской области показывает 29 декабря биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В одном из поселков Приозерского района камера видеонаблюдения зафиксировала визит самой крупной дикой кошки Европы — рыси.
Это взрослая самка с подросшими котятами. Прямо за ней, след в след, спешат два детёныша. Но досмотрите видео до конца: немного погодя в объективе появляется ещё и третий котёнок. Так что эта рысь — мать-героиня.
«С мамой им осталось быть считаные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь», — рассказывает Павел Глазков.
Снять рысь на видео — большая удача, потому что в Ленинградской области обитает всего около 500 этих кошек. К людям они выходят редко. Однако такое случается. В декабре в Иркутске поймали рысь, которая пряталась в подвале девятиэтажки. А осенью рысь обнаружили на газоперегрузочном судне на Камчатке: она спокойно гуляла по палубе.