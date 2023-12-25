В Иркутске поймали дикую рысь. Она пряталась в подвале дома

В Иркутске полицейские и сотрудники питомника «К-9» поймали дикую рысь. Она пряталась в подвале пятиэтажки. Об этом сообщает региональная полиция 25 декабря.
ГУ МВД России по Иркутской области
Рысь жила в подвале несколько дней, рассказывают специалисты питомника. Их вместе с полицейскими вызвали жители дома, чтобы отловить хищника. Судя по карте, прямо рядом с домом, где пряталась рысь, находится школа.
Сотрудники приехали на место, обыскали подвал и нашли там останки котят и кошки, предположительно убитых рысью. Специалисты установили ловушку. Когда животное вылезло через отдушину подвала на улицу, то попалось в клетку.
Сейчас рысью занимаются сотрудники питомника. Сначала они хотят ее откормить, а затем подумают над вопросом о выпуске хищника в естественную среду обитания. По словам представителей питомника, судьбу животного определит Служба по охране животного мира.