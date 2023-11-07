Загадочное появление рыси на судне в бухте на Камчатке. Животное спасли, но не поняли, как оно там оказалось

На Камчатке спасли дикую рысь. Ее обнаружили на газоперегрузочном судне, которое стояло на якоре в акватории Бечевинской бухты. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков в соцсетях 7 ноября.
Рысь спокойно гуляла по палубе, когда ее заметили работники терминала «Коряк-1». Специалисты региональных ведомств провели операцию по отлову животного. Это оказался самец.
Затем рысь транспортировали в естественную среду обитания — для этого животное подвергли наркозу. После рысь проверили и отпустили на волю. При этом до сих пор неясно, как рысь могла оказаться на 250-метровом судне посреди акватории бухты.
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