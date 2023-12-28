«Полы буду мыть». Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время, которого теперь много

Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время. Попав под «отмену» после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Лолита сосредоточилась на домашнем хозяйстве.

Ранее она рассказывала, что как «пенсионерка и домохозяйка» готовится «подрезать кусты». А 28 декабря выложила в своем телеграм-канале пост, в котором показательно моет полы. Певица призналась, что это «впервые за два месяца».

