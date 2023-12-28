«Полы буду мыть». Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время, которого теперь много

Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время. Попав под «отмену» после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Лолита сосредоточилась на домашнем хозяйстве.
Ранее она рассказывала, что как «пенсионерка и домохозяйка» готовится «подрезать кусты». А 28 декабря выложила в своем телеграм-канале пост, в котором показательно моет полы. Певица призналась, что это «впервые за два месяца».
Напомним, культурная «отмена» с российскими селебрити после общественного осуждения «голой» вечеринки коснулась таких именитых артистов, как Лолита, Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан и Глюкоза. После волны возмущения части граждан звезды записали видео с извинениями, но уже накануне стало известно, что как минимум один «корпоратив» с участием Филиппа Киркорова был отменен.
Судя по афише, плотный концертный график у Лолиты Милявской был расписан с февраля 2024 года. Однако в разговоре с РБК она заявила, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты.
На 28 декабря билеты на концерты в Раменском, Люберцах, Подольске (половина выкуплена), в Королёве все еще есть в продаже. А вот в Сергиевом Посаде концерт отменен, зрителей просят сдавать билеты по месту приобретения.