    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    «Полы буду мыть». Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время, которого теперь много

    3378
    31 комментарий

    Певица Лолита показала, чем занимается в свободное время. Попав под «отмену» после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Лолита сосредоточилась на домашнем хозяйстве.

    Ранее она рассказывала, что как «пенсионерка и домохозяйка» готовится «подрезать кусты». А 28 декабря выложила в своем телеграм-канале пост, в котором показательно моет полы. Певица призналась, что это «впервые за два месяца».

    Лолита Милявская

    Напомним, культурная «отмена» с российскими селебрити после общественного осуждения «голой» вечеринки коснулась таких именитых артистов, как Лолита, Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан и Глюкоза. После волны возмущения части граждан звезды записали видео с извинениями, но уже накануне стало известно, что как минимум один «корпоратив» с участием Филиппа Киркорова был отменен.

    Судя по афише, плотный концертный график у Лолиты Милявской был расписан с февраля 2024 года. Однако в разговоре с РБК она заявила, что ее «вырезают из телевизионного эфира» и требуют отменить ее концерты.

    На 28 декабря билеты на концерты в Раменском, Люберцах, Подольске (половина выкуплена), в Королёве все еще есть в продаже. А вот в Сергиевом Посаде концерт отменен, зрителей просят сдавать билеты по месту приобретения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Лолита Милявская
    ЛАЙК9
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 31

    Гость28 Дек 2023 в 20:08
    Она певица???
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close