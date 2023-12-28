Скоро спектакль. Михаил Боярский снова оказался в больнице

Михаил Боярский второй раз за месяц оказался в больнице Петербурга. Однако на этот раз ничего серьезного.



Как рассказал 28 декабря «Фонтанке» сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, его отца отвезли на плановое обследование. 31 декабря у Боярского запланирован спектакль, поэтому родственники решили оценить состояние его здоровья перед мероприятием.

По словам Сергея Боярского, уже сегодня вечером отец может быть дома.

Согласно афишам, 31 декабря Михаил Боярский выйдет на сцену Театра имени Ленсовета со спектаклем «В этом милом старом доме».