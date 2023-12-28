    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    757мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.71eur101.35

    Скоро спектакль. Михаил Боярский снова оказался в больнице

    9608
    31 комментарий

    Михаил Боярский второй раз за месяц оказался в больнице Петербурга. Однако на этот раз ничего серьезного.

    Как рассказал 28 декабря «Фонтанке» сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, его отца отвезли на плановое обследование. 31 декабря у Боярского запланирован спектакль, поэтому родственники решили оценить состояние его здоровья перед мероприятием.

    По словам Сергея Боярского, уже сегодня вечером отец может быть дома.

    Согласно афишам, 31 декабря Михаил Боярский выйдет на сцену Театра имени Ленсовета со спектаклем «В этом милом старом доме».

    Ранее Боярского госпитализировали 28 ноября из-за проблем с сердцем. После этого в театре изменили репертуар и показали «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме». 4 декабря артиста выписали.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 31

    Гость28 Дек 2023 в 17:34
    а кто это?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close