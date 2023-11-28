Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Михаила Боярского из-за его болезни

В Петербурге Театр имени Ленсовета вечером 28 ноября сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет народный артист РСФСР Михаил Боярский. Изменения в репертуаре связаны с болезнью актера — сегодня стало известно, что он перенес инфаркт и лечится в Мариинской больнице.



На сайте театра появилась информация о том, что вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля «Смешанные чувства» (Михаил Боярский играет Германа Льюиса) состоится спектакль «Синьор из высшего общества».

4 декабря на сцене Ленсовета покажут «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме» (Михаил Боярский играет Эраста Петровича).