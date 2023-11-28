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    Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Михаила Боярского из-за его болезни

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    В Петербурге Театр имени Ленсовета вечером 28 ноября сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет народный артист РСФСР Михаил Боярский. Изменения в репертуаре связаны с болезнью актера — сегодня стало известно, что он перенес инфаркт и лечится в Мариинской больнице.

    На сайте театра появилась информация о том, что вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля «Смешанные чувства» (Михаил Боярский играет Германа Льюиса) состоится спектакль «Синьор из высшего общества».

    4 декабря на сцене Ленсовета покажут «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме» (Михаил Боярский играет Эраста Петровича).

    Администрация сообщает, что приобретенные билеты действительны, но желающие их поменять могут это сделать по месту их приобретения.

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    Гость28 Ноя 2023 в 21:05
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