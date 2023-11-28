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    «Кризис миновал, уже все хорошо». Михаила Боярского лечат в Мариинской больнице после инфаркта

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    В Петербурге актера Михаила Боярского после «сердечного приступа» перевели из реанимации в палату Мариинской больницы. «Кризис прошел, уже все хорошо», — сообщила «Фонтанке» Екатерина Боярская 28 ноября.

    В реанимацию Боярского доставила 27 ноября скорая помощь — ее вызвали родственники. «Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, все хорошо», — рассказала «Фонтанке» родственница артиста.

    Как сообщили «Фонтанке» в Мариинской больнице, у Михаила Боярского диагностировали инфаркт, его состояние стабилизировали и 28 ноября перевели актера из реанимации в обычную палату.

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