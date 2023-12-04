«Сегодня будет дома». Михаила Боярского выписывают после недели в больнице

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, госпитализированный в конце ноября из-за проблем с сердцем, будет сегодня выписан из больницы. Об этом 4 декабря сообщил «Фонтанке» его сын Сергей Боярский, депутат Госдумы, первый зампред комитета по информационной политике.



«Сегодня будет дома. Не знаю, какая реабилитация планируется, но, конечно, щадящий режим, курить бы поменьше и на свежем воздухе побольше», — рассказал Сергей Боярский.



Ранее об улучшении состояния Боярского рассказывала двоюродная сестра Екатерина и сын Сергей.

О госпитализации российского актера стало известно 28 ноября. После этого театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет Михаил Боярский. Футбольный клуб «Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту, который много лет болеет за сине-бело-голубых.