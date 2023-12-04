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    «Сегодня будет дома». Михаила Боярского выписывают после недели в больнице

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    Народный артист РСФСР Михаил Боярский, госпитализированный в конце ноября из-за проблем с сердцем, будет сегодня выписан из больницы. Об этом 4 декабря сообщил «Фонтанке» его сын Сергей Боярский, депутат Госдумы, первый зампред комитета по информационной политике.

    «Сегодня будет дома. Не знаю, какая реабилитация планируется, но, конечно, щадящий режим, курить бы поменьше и на свежем воздухе побольше», — рассказал Сергей Боярский.

    Ранее об улучшении состояния Боярского рассказывала двоюродная сестра Екатерина и сын Сергей.

    О госпитализации российского актера стало известно 28 ноября. После этого театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет Михаил Боярский. Футбольный клуб «Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту, который много лет болеет за сине-бело-голубых.

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