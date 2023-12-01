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    Боярскому не дали покурить в больнице. Семья считает, что актёр пошёл на поправку

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    37 комментариев

    Актёр Михаил Боярский остаётся в больнице из-за проблем с сердцем. Как рассказал 1 декабря журналистам его сын Сергей Боярский, отец уже хочет курить, но ему запрещают врачи.

    «Очень хочет курить — значит, идёт на поправку. Но курить тайком ему не дают», — сказал Сергей Боярский. Он поблагодарил всех, кто поддержал его семью.

    Об улучшении состояния народного артиста РСФСР ранее сказала «Фонтанке» и его двоюродная сестра Екатерина Боярская.

    Информация о госпитализации Михаила Боярского из-за проблем с сердцем появилась 28 ноября. Вскоре театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет петербургский артист. Футбольный клуб «Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту, который много лет болеет за сине-бело-голубых.

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    Комментарии 37

    Гость01 Дек 2023 в 17:47
    Надо дать ему покурить.
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