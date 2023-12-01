    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    0 м/с, штиль

    751мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.58eur96.88

    «С каждым днем все лучше и лучше». Стало известно о состоянии попавшего в больницу Михаила Боярского

    2744
    22 комментария

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя все лучше с каждым днем. Об этом 1 декабря рассказала «Фонтанке» Екатерина Боярская, двоюродная сестра актера.

    «С каждым днем все лучше и лучше. Может быть, в начале декабря его уже выпишут», — рассказала Екатерина Боярская. Она добавила, что врачи каждый день оценивают ситуацию.

    Информация о госпитализации Михаила Боярского из-за проблем с сердцем появилась 28 ноября. Вскоре театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет петербургский артист. Футбольный клуб «Зенит» пожелал скорейшего выздоровления народному артисту, который много лет болеет за сине-бело-голубых.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил БоярскийЗдоровье
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    Гость01 Дек 2023 в 12:58
    Шляпу верните!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close