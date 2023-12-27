Деды Морозы на самокатах, пряничные домики и семья снеговиков. Магазины и кафе Петербурга создают настроение

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До Нового года осталось меньше недели, а значит, самое время отправляться на прогулку по улицам города и ловить праздничное настроение. «Фонтанка» прогулялась по городу и рассмотрела, как ТЦ, магазины и рестораны украсили свои витрины и входы в заведения.



Просто Щелкунчик

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Универмаг ДЛТ поддержал стиль главной городской ярмарки, отсылающий к сказке Гофмана. Украшение главного входа также перекликается с темой этого года — сказочным Конфетенбургом. Щелкунчики-привратники держат в руках огромные леденцы и коробки, перевязанные лентами, намекая, что никто не уйдет без подарка.

Фото: сообщество Центральный район за комфортную среду обитания Поделиться Поделиться





В той же сказочной стилистике нарядили вход в торговый комплекс «Пассаж» со стороны Невского проспекта. Игрушечный солдатик в треуголке висит на огромной елке, а компанию ему составляет балерина с большим розовым бантом — явная отсылка к образам Щелкунчика и Мари в балете Чайковского.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Щелкунчиков можно заметить также в витринах магазинов «Кенгуру» и Aura of Bohemia на Большом проспекте Петроградской стороны.

Пряничный домик

Фото: предоставлено «Невским центром» Фото: предоставлено «Невским центром» Поделиться Поделиться





ТЦ «Невский центр» в этом году выбрал темой оформления витрин сказку о пряничном домике. Неоновую подсветку витрин смягчают уютно-домашние и гастрономические мотивы. На одной из них появился пряничный паровозик и елки, на другой — земной шар в виде имбирного печенья.

Карусель

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городской стиль рождественской сказки взял на вооружение магазин Plombir Flowers на проспекте Добролюбова. Вход в него преобразился в нарядный шатер праздничной карусели со столбиками в виде леденца-трости. Посетителей встречают две игрушечные лошадки. Не обошлось и без еловых ветвей с гирляндами.

Деды Морозы на самокатах

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Компания ЦДС украсила вход в свой офис на улице Добролюбова то ли отечественными Дедами Морозами, то ли импортными Санта Клаусами — длина шуб говорит в пользу первого варианта, длина колпака шапки — в пользу второго. Но главное, что новогодний персонаж предпочел современное средство индивидуальной мобильности старомодным саням или оленьей упряжке. Инсталляция — это еще и фотозона: любой желающий может составить компанию Дедам Морозам, заняв место на свободном самокате.



Цвет настроения — синий

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цветами и шарами насыщенного синего цвета решил украсить вход ресторан Nomad на улице Ленина. Композиция навевает ассоциации с царством Снежной королевы и смотрится нарядно и оригинально.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Холодный синий цвет для гирлянд также выбрал торгово-офисный центр Apriori на Большом проспекте Петроградской стороны.

Семья снеговиков

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Необычная инсталляция появилась и напротив ресторана Pio Nero на Большом проспекте Петроградской стороны. Там расположилась целая семья снеговиков. Взрослому снеговику в венке из еловых веток составляют компанию семеро малышей, которые забрались в сани и машут прохожим ветками-ручками.



Экологичность и минимализм

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вход в один из пунктов выдачи OZON украшает мини-туя. Ее единственный наряд — красные банты, сделанные из упаковочной сетки. Недорого и экологично.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Итальянское бистро Giusto на проспекте Добролюбова решило придерживаться тренда на минимализм — ели у входа украшены всего несколькими шарами желтого и золотого цвета — зато огромных размеров.



Хоть на себя, хоть на елку

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Салон красоты No Drama на Большом проспекте Петроградской стороны решил прихорошить елку как человека — на ней развешаны жемчужные бусы и розовые банты. Не слишком соответствует рекомендациям городского брендбука, зато элегантно и в модном ретро-стиле.

Ранее «Фонтанка» уже рассказывала о том, как украсили городские улицы праздничной иллюминацией, как выглядит главная рождественская ярмарка на Манежной и на каких еще ярмарках выбрать подарки.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

