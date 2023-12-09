Снежный Конфетенбург. Показываем Рождественскую ярмарку на Манежной площади

Отправиться в зимнюю сказку теперь можно прямо из Петербурга. Рождественская ярмарка начала работу сегодня на Манежной площади, передает корреспондент «Фонтанки» 9 декабря.



Центр Северной столицы преобразился в волшебный Конфетенбург с лимонадными фонтанами, пряниками, леденцами и другими сластями и, конечно, большой рождественской елью. Ярмарка оформлена в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».