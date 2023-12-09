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    Снежный Конфетенбург. Показываем Рождественскую ярмарку на Манежной площади

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    39 комментариев
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Отправиться в зимнюю сказку теперь можно прямо из Петербурга. Рождественская ярмарка начала работу сегодня на Манежной площади, передает корреспондент «Фонтанки» 9 декабря.

    Центр Северной столицы преобразился в волшебный Конфетенбург с лимонадными фонтанами, пряниками, леденцами и другими сластями и, конечно, большой рождественской елью. Ярмарка оформлена в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

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    На Манежной площади установили двухъярусную карусель, каток и паровозик. Для маленьких посетителей также будут работать творческие и кулинарные мастерские. А Дед Мороз в этом году будет принимать гостей не только в своем домике, но и прогуливаться по ярмарке. На Малой Садовой улице и Манежной площади разместятся около сотни домиков с сувенирами, а на Кленовой улице будет работать фуд-корт, где можно будет подкрепиться блюдами национальных и региональных кухонь.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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    Ярмарка будет работать с 9 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

    Кроме того, в субботу открылся еще один праздничный аттракцион — гигантская Рождественская горка на Дворцовой площади, которую уже облюбовали и взрослые, и дети.

    Кстати, гид по рождественским ярмаркам и базарам Петербурга, где можно закупиться подарками и почувствовать атмосферу праздника, вы найдете здесь.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 39

    Гость09 Дек 2023 в 23:21
    нафталин
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